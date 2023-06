L'ultima strage

17/06/2023 12:25:00

Strage. Necessita definire i fatti e quello accaduto in Grecia nella regione del Peloponneso, purtroppo ha tutti i connotati dell'incipit.

La Guardia costiera greca a sud della città di Pylos, dopo il naufragio di un peschereccio, riporta che il numero dei superstiti è di 104 anime mentre il numero delle salme recuperate sono 79."Lo stesso vale per l'interno", dei presenti sull’imbarcazione, asserisce Nikolaos Alexiou, comandante e portavoce della guardia costiera greca, mentre afferma che "non si può dare un numero esatto con certezza, ma certamente il numero è molto alto". Le prime ricostruzioni dei sopravvissuti che erano a bordo "il numero dei passeggeri era di 750" ,di cui 100 erano bambini ha riferito un sopravvissuto. La stessa cifra fornita da Alarm phone, anche un aereo dell'agenzia europea Frontex e "successivamente da due motovedette, senza richiedere assistenza", racconta la Guardia costiera greca: i "migranti hanno poi rifiutato qualsiasi assistenza e hanno dichiarato di voler proseguire il viaggio verso l'Italia", sostengono i greci. Ma, in un comunicato, Alarm phone smentisce questa ricostruzione sostenendo che la Guardia costiera ellenica era "stata allertata" così come "le autorità greche e le altre europee".

Quindi "erano ben consapevoli di questa imbarcazione sovraffollata e inadeguata".Qualora ce ne fosse bisogno la vicenda ci ha rammentato che l'UE è assente ed è solo attenta a garantire il proprio benessere dall'immigrazione e a trattarla da emergenza, quando è assodato che il fenomeno è strutturale. Tra le rotte più frequentate ci sono quella dei Balcani occidentali e la mediterranea centrale. Dall'Oriente arrivano: afgani, siriani e iraniani e loro hanno diritto allo status di rifugiati. Dall'Africa accogliere gli aventi diritto, per i migranti economici farlo con flussi prestabiliti, un piano Marshall europeo, se non mettere fine, arginare il depauperamento delle loro risorse, una politica demografica nel continente. Probabilmente idee non realizzabili ma bisogna mettere fine a queste stragi.

Vittorio Alfieri