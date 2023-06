25/06/2023 06:00:00

E' stata due giorni a Marsala ed in provincia di Trapani Luana Zanella, presidente del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera dei Deputati. Con lei, in questo giro tra aziende e associazioni, con la partecipazione anche ad alcuni eventi, Antonella Ingianni, portavoce regionale dei Verdi, che per un soffio non è stata eletta alle ultime Elezioni Politiche del Settembre scorso.

"La disponibilità di Zanellla a venire nel territorio, dedicando tempo ed ascolto alle aziende ed ai cittadini, dimostra ancora una volta l'impegno concreto dei Verdi" commenta Ingianni.

Con Luana Zanella (qui la sua pagina sul sito della Camera dei Deputati) abbiamo parlato di politiche ambientali in Sicilia, di stato di attuazione del Pnrr e del futuro delle opposizioni rispetto al governo Meloni. E anche di Ponte sullo Stretto ...

Ecco cosa ci ha detto, nell'intervista registrata nei nostri studi.