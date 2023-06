Quattro squali avvistati in Sicilia in pochi giorni- Il video

28/06/2023 08:50:00

L’estate porta gli squali vicino alla riva: in Sicilia ci sono stati quattro avvistamenti in pochi giorni.

Continuano infatti gli avvistamenti di squali in Sicilia. L’ultimo, in mare aperto, nel catanese. Ma non è un evento così fuori dal comune. Nei giorni scorsi i visitatori di una delle spiagge più famose, Santa Flavia vicino a Palermo, hanno potuto ammirare uno squalo azzurro, o verdesca, che si è fatto vedere a pochi metri dalla riva, attirando l’attenzione e lo stupore dei presenti. E nessuno ovviamente si è lasciato scappare l’opportunità di immortalare la scena con il proprio smartphone. Vedere da così vicino un esemplare di questa specie è un’esperienza rara e suggestiva, ma anche fonte di preoccupazione. Siamo già a quattro avvistamenti nel giro di poco tempo.

Solo in Sicilia, pochi giorni fa, una grossa verdesca è arrivata a pochi metri da un uomo che nuotava davanti la spiaggia di Oliveri, a Messina, e due giorni dopo un altro esemplare è stato visto nei pressi della battigia di Fondachello. Il terzo squalo azzurro è stato notato sul litorale di Casteldaccia, nel palermitano, mentre l’ultimo avvistamento riguarda uno squalo martello a largo di Catania. Entrambe le specie, verdesca e squalo martello, sono protette. Se allarghiamo il discorso all’Italia, uno squalo bianco di tre metri ha fatto capolino nel mare di Livorno lo scorso 22 giugno, e altri si sono visti a Cagliari, dove un esemplare è stato avvistato vicino alla spiaggia del Poetto, e a Pesaro, nella baia di Flaminia. Ma non c’è da aver paura. Gli squali più comuni nelle acque italiane sono lo squalo bianco, soprattutto lungo le coste della Sicilia, lo squalo grigio, lo squalo martello, soprattutto in Sicilia e in Sardegna, lo squalo spinato (Mar Tirreno e nel Canale di Sicilia), lo squalo azzurro e lo squalo gattopardo (Sardegna).

SQUALO AZZURRO— Lo squalo azzurro è una specie di squalo oceanico che si trova in tutto il mondo in acque temperate e tropicali, incluso il Mediterraneo, da cui tuttavia sta scomparendo per i cambiamenti climatici. È caratterizzato dal colore azzurro intenso della sua pelle, che può variare dal blu scuro al blu brillante. Nonostante la sua reputazione di predatore, tuttavia, non rappresenta un pericolo per gli esseri umani, a meno che non venga provocato o disturbato; e i pochissimi casi di aggressioni in tutto il mondo e si sono verificati solamente in mare aperto.

COSA FARE IN CASO DI AVVISTAMENTO— In caso di avvistamento di uno squalo, gli esperti consigliano di mantenere la calma, evitando movimenti bruschi o rumori eccessivi per non spaventare l’animale. È importante non avvicinarsi troppo e mantenere una distanza di sicurezza di almeno 30 metri, per evitare di disturbare lo squalo. Non bisogna assolutamente toccarlo, per evitare il rischio di ferirsi. È consigliabile infine chiamare il numero 1530 e seguire le indicazioni dei bagnini.