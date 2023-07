08/07/2023 18:31:00

Rocambolesco incidente oggi a Marsala. Un'auto, una Fiat Panda, ha urtato un'altra auto parcheggiata e si è ribaltata poggiandosi su un fianco.

E' successo nella zona del porto, nei pressi di Piazza Piemonte e Lombardo. La Panda era guidata da una signora che per cercare di evitare l'impatto con un'altra auto, parcheggiata a destra, che a quanto pare si stava immettendo sulla strada, ha comunque urtato la ruota posteriore e si è ribaltata finendo su un fianco. La donna al volante è rimasta bloccata dentro per qualche minuto, ed è stata soccorsa da alcuni passanti che l'hanno aiutata ad uscire dall'abitacolo. Fortunatamente per lei nessuna ferita. La vettura è rimasta in mezzo alla carreggiata, e il traffico è stato bloccato. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Marsala.