Santa Ninfa, il Sindaco Ferreri senza maggioranza e la guerra sul bilancio

31/07/2023 06:00:00

L’amministrazione comunale di Santa Ninfa, guidata dal sindaco Carlo Ferreri, insediatasi a giugno, non ha la maggioranza in consiglio comunale. La questione si è tramutata in una guerra tra fazioni politiche.

I consiglieri di opposizione, infatti durante l’ultimo consiglio comunale hanno deciso di emendare il bilancio che avevano approvato nella scorsa sindacatura, tagliando i servizi destinati ai cittadini. Il sindaco Ferreri li richiama ad un atto di responsabilità nei confronti della città e affida alla pagina social del Comune la sua linea.

Lo scontro è tra l’opposizione “Insieme per Santa Ninfa” ed il gruppo “ProgettiAMO Santa Ninfa” che sostiene il sindaco: “Dopo l’approvazione all’unanimità del Regolamento predisposto dalla Giunta, emendato dal Consiglio, sulla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, il dibattito si è acceso sugli equilibri di bilancio e le relative variazioni.

Sul punto, infatti, i consiglieri comunali di opposizione Alberto Balsamo, Nicola Biondo, Marianella Mistretta, Martina Stallone, Francesco Tantalo, Silvana Glorioso, Rosario Pellicane e Giacomo Accardi hanno presentato ed approvato, nonostante i pareri contrari degli uffici e del revisore, una serie di emendamenti volti ad azzerare le somme destinate a diversi servizi utili alla collettività”.

E poi l’elenco delle somme tagliate che riguardano i servizi: 50mila euro dalla promozione turistica; 10mila destinati alla gita per gli anziani; 5mila destinati alla vaccinazione dei capi di bestiame; 20mila destinati al trasporto interurbano alunni; 3mila destinati al campo estivo per soggetti diversamente abili; 10mila dai contributi da destinare alle associazioni; 25mila destinati alla pulizia del verde pubblico; 60mila destinati alla manutenzione delle strade.

Il sindaco parla di atto scellerato: “Questi consiglieri comunali del gruppo Insieme per Santa Ninfa sono solo degli irresponsabili, approvando questi emendamenti hanno tagliato i fondi destinati alle strade, alla pulizia, ai diversamente abili, al trasporto interurbano alunni, alla gita per gli anziani, agli allevatori e alla sagra della pecora e feste di Natale. Che sia chiaro, così facendo non fanno un torto a me ma a tutti i santaninfesi. Questi consiglieri se ne assumeranno la responsabilità davanti a tutti i cittadini e alla Corte dei Conti. Confermano, ancora una volta, la loro incapacità di essere classe dirigente responsabile, incuranti dei bisogni della comunità, privi di idee e proposte progettuali su cui confrontarsi seriamente e non a parole. È solo la rabbia per la sconfitta elettorale subita a guidare ancora le loro iniziative”.

Ferreri ha deciso di incontrare i cittadini in piazza, la settimana prossima, per spiegare quello che sta accendo..