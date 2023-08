A Trapani è iniziata la quindicina per Sant'Alberto 

03/08/2023 10:10:00

E' iniziata la “quindicina”, la chiesa trapanese si prepara ai festeggiamenti per Sant’Alberto da Trapani, patrono della città e dal 2006, con decreto della Santa Sede, patrono secondario della Diocesi e della Madonna di Trapani, patrona della città e della Diocesi, il cui culto è diffuso non solo in molte città italiane ed europee ma anche in altri paesi del Mediterraneo come la Tunisia e il Marocco.

“Come dice papa Francesco non siamo autosufficienti, da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle – dice il vescovo Pietro Maria Fragnelli – A Maria di Trapani che nei secoli è stata onorata come speranza dei naviganti, spes nautarum, e a Sant’Alberto da Trapani chiediamo di guardare con tenerezza tutti i naviganti del Mediterraneo, di tutti i mari e deserti, di tutte le frontiere dove la vita è in bilico e d’insegnarci le vie della comunione e della solidarietà”

Il comitato dei festeggiamenti patronali presieduto dal parroco della Cattedrale mons. Gaspare Gruppuso e il Sindaco Giacomo Tranchida hanno diffuso il programma dei festeggiamenti che trovate qui di seguito.

DOMENICA 6 AGOSTO

- Ore 10.00 Al Santuario “Maria SS. Annunziata”: rito della benedizione dell’acqua e del dono del cotone di Sant’Alberto.

- Ore 20.00 Trasporto della statua-reliquario di S. Alberto dal Santuario alla

Cattedrale “S. Lorenzo”.

Itinerario: Santuario, Via Conte Agostino Pepoli, Via Palma, Piazza Nicolodi, Viale Regione Siciliana, Via G. Verga, (Parrocchia S. Alberto - Rione ”S. Alberto”), Via Salemi, Via Marsala, Via G.B. Fardella, Piazza Vitt. Emanuele, Viale Regina Margherita, Piazza Vitt. Veneto, Via Garibaldi, Via Torrearsa, Corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

- Ore 21.30 In Piazza Municipio: Consegna delle chiavi della città al Santo Patrono da parte del Sindaco, Giacomo Tranchida.

LUNEDI 7 AGOSTO - SOLENNITÀ DI SANT’ALBERTO

- Ore 09.30 In Cattedrale: Sfilata del gruppo Tamburini trapanesi “Trinacria”.

- Ore 11.00 In Cattedrale “S. Lorenzo”: Celebrazione Eucaristica. Benedizione dell’acqua di S. Alberto e bacio della reliquia. Presiede il vescovo

- Ore 19.30 In Cattedrale: Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

- Ore 20.45 Processione della Statua - reliquario di S. Alberto

Itinerario: Cattedrale, Corso Vitt. Emanuele, Via Serisso, Via S. Francesco, Via Gen. D. Giglio, Corso Vitt. Emanuele, Via Torrearsa, Piazza Saturno, Via Sant’Agostino, Corso Italia, Via Porta Galli (preghiera davanti il monumento delle vittime civili di guerra - 80° Annivesario bombardamenti alla Città di Trapani), Via XXX gennaio,Piazza Municipio.

Preghiera conclusiva.

Trasporto della statua reliquiario di S. Alberto al Santuario.

Itinerario: Piazza Vitt. Veneto, Via Reg. Margherita, Piazza Vitt. Emanuele, Via G.B. Fardella, Via Conte A. Pepoli, Santuario Maria SS.Annunziata.

DOMENICA 13 AGOSTO - NOTTE MARIANA

- Ore 21.00 Al Porto peschereccio - Processione a mare con i pescherecci e arrivo della Statua della Madonna di Trapani - Liturgia della Parola.

Subito dopo segue il trasporto in Cattedrale.

LUNEDÌ 14 AGOSTO

- Ore 17.30 A Porta delle Botteghelle (Ossuna) - Manifestazione in onore della Madonna di Trapani, patrona della gente di mare.

Momento di preghiera in suff ragio dei pescatori, dei marittimi defunti e delle vittime del mare.

- Ore 18.00 In Cattedrale e al Santuario - Quindicina e Celebrazione Eucaristica

- Ore 21.30 In Cattedrale: veglia Mariana

MARTEDÌ 15 AGOSTO - SOLENNITA’ DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO

- Ore 7.00 - 8.00 - 9.00 - 11.15 - 12.30 Al Santuario - Celebrazione Eucaristica

- Ore 11.00 - 19.00 In Cattedrale: Celebrazione Eucaristica.

- Ore 22.30 Dinanzi al Palazzo Cavarretta XV Concerto “Ai Santi Patroni” della Banda Musicale “Città di Paceco” diretta dal M° Claudio Maltese.

MARTEDÌ 16 AGOSTO - SOLENNITA’ DI MARIA SS. DI TRAPANI, PATRONA DELLA DIOCESI E COMPATRONA DELLA CITTÀ

- Ore 09.30 In Cattedrale: Sfilata del gruppo Tamburini trapanesi “Trinacria”.

- Ore 10.00 Al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Celebrazione Eucaristica

- Ore 11.00 In Cattedrale: Celebrazione Eucaristica

- Ore 12.00 Al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Supplica alla Madonna di Trapani

- Ore 18.00 Palazzo Cavarretta: Omaggio floreale ai Santi Patroni della Città Sant’Alberto e Maria SS. di Trapani - Comando VV.FF. di Trapani.

- Ore 18.30 Santuario - Celebrazione Eucaristica

- Ore 19.30 Cattedrale - Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Pietro Maria Fragnelli.

- Ore 20.45 Processione della Statua della Madonna di Trapani