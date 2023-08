Agricoltura, UniCredit rinvia pagamenti in Sicilia. Pellegrino (FI): "Recepite aspettative imprenditori"

05/08/2023 18:12:00

"Avevamo chiesto al sistema del Credito bancario, con l’intervento del Governo Schifani attraverso l’assessore all’Economia Marco Falcone, di dare un segnale di concreta vicinanza agli agricoltori isolani, alle prese con la sommatoria di diverse emergenze, dagli incendi al grande caldo fino alla crisi energetica. Oggi otteniamo da Unicredit, che ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità manifestata, il rinvio dei pagamenti delle cambiali agrarie per gli imprenditori siciliani, venendo incontro alle aspettative di cui eravamo stati interpreti. Ciò consentirà di liberare dai singoli bilanci importanti risorse che gli agricoltori potranno impiegare per fronteggiare i maggiori costi di questi mesi, con l'auspicio che presto altri istituti bancari adottino provvedimenti analoghi.In ogni caso, Forza Italia si conferma interlocutore privilegiato del sistema produttivo e imprenditoriale in Sicilia».

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana Stefano Pellegrino, a proposito della misura ufficializzata da UniCredit, che prevede la moratoria di 12 mesi per le rate in scadenza in Sicilia.