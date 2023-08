Mafia, sono 11 i comuni commissariati nel 2022. In totale sono 36

09/08/2023 20:00:00

La criminalità organizzata continua ad infiltrarsi nelle economie locali e si insinua nelle amministrazioni pubbliche italiane. La media annuale è di 11,75 comuni. Lo scorso anno sono stati 11 le amministrazioni commissariate e tra le quali Foggia, capoluogo di provincia. In totale attualmente sono 36 gli Enti commissariati.

Il dato è in calo rispetto al 2021, quando sono stati commissariati 14 enti. I dati sono contenuti in un report di OpenPolis dal titolo: “I comuni commissariati per mafia nel 2022”. Il commissariamento è una misura di prevenzione straordinaria che il governo applica quando si registra un reale pericolo che l’attività di un comune o di un'altra amministrazione locale sia prona agli interessi delle mafie.

I dati più recenti sembrano confermare che anche nel 2023 ci si potrebbe assestare su un numero simile. Tra gennaio e luglio 2023 sono stati commissariati altri cinque comuni.

Per i dati storici, tra il 1991 e il 2022 il dato annuale che ha registrato un massimo di 34 commissariamenti è nel 1993 e un minimo di tre nel 1995. Esaminando la media di ciascun decennio si può osserva che il valore più alto risale al periodo 2010-2019, quando in media sono stati registrati 14,5 commissariamenti l’anno. Al secondo posto gli anni '90 con 12,22 commissariamenti. In questo caso però il dato è frutto di un uso estensivo dello strumento nei primi anni dopo la sua istituzione, mentre nel periodo successivo si è molto ridotto.



Tra le regioni italiani con il maggior numero di commissariamenti c'è la Calabria, con 11, segue la Campania con otto, poi Sicilia e Puglia con sette. Nella classifica ci sono anche due comuni del Lazio (Anzio e Nettuno) e 1 della Valle d'Aosta (Saint-Pierre). Il fenomeno riguarda dunque soprattutto il Sud, ma non solo. I commissariamenti in passato hanno anche riguardato altre regioni settentrionali come Piemonte, Lombardia, Liguria e l’Emilia Romagna. Nella maggior parte dei casi si tratta di comuni piccoli, sotto i 10mila abitanti (18), tra cui Cosoleto di soli 916 abitanti. Quindici invece i comuni sotto i 50mila abitanti e tre quelli più grandi. Si tratta di due realtà campane (Castellammare di Stabia e Marano di Napoli) e di una grande città capoluogo di provincia, Foggia.

L'attuale commissarimento di Foggia dovrebbe avere una durata massima di 18 mesi. Sono 36 comuni, come detto, quelli attualmente commissariati e di questi ben 26 hanno ricevuto un provvedimento di proroga. In altri 9, invece, la scadenza è prevista per la fine del 2023 o l'inizio del 2024. Solo 1, Ostuni, ha concluso il periodo commissariale entro i 18 mesi previsti. E questo nonostante la legge preveda che le proroghe siano adottate solo in casi eccezionali. Il Comune di Foggia andrà alle urne il 22 e 23 ottobre 2023. E questo nonostante la commissione abbia descritto un «ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata».