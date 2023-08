Atletica: la calda estate della Polisportiva Marsala Doc - Andrea Bertolino Campione Italiano

11/08/2023 07:00:00

Il grande caldo estivo non ha certo frenato l’attività agonistica degli atleti della Polisportiva Marsala Doc, che hanno continuato a partecipare, e in qualche caso anche a vincere, diverse gare su varie distanze. In gran forma, tra gli altri, il giovane Michele Galfano, che dopo la vittoria nella tappa di Paceco del Grand Prix provinciale Fidal, è stato secondo a Lido Valderice con il tempo di 3’ e 35’’ al km, e nuovamente primo assoluto alla “Gibellina Art Run” in 3’ e 22’’ al km e anche alla prima edizione di “Misiliscemi – Corsa sotto le stelle”, 6200 metri a 3’ e 27’’ al km. Tutte competizioni alle quali, naturalmente, hanno preso parte parecchi altri tesserati della società presieduta da Filippo Struppa.

A Valderice su un tracciato di 7500 metri, in particolare, per i biancazzurri hanno gareggiato anche Fabio Sammartano, primo nella SM45, Giuseppe Mazzara, Damiano Ardagna, Antonio Pizzo, Michele D’Errico, primo nella SM65, Ignazio Cammarata, Gianpaolo Graffeo, Dario Stracquadanio, Fabio Caltagirone, Pietro Sciacca, Ignazio Abrignani, Giuseppe Beltrano, Matilde Rallo, terza nella SF50, Enzo Contrino, Agostino Impiccichè, Leo Mazzara, Francesco Croce, Antonino Licari, Giuseppe Genna, Salvatore Panico, Salvatore Bevilacqua, Lara Saladino, Francesco Petruzzellis, Isabella Valenti, Giuseppe Di Girolamo, Andrea Greco. A Gibellina, invece, a far compagnia al vincitore Galfano sono stati Fabio Sammartano, sesto assoluto e ancora una volta sul podio nella SM45, Giuseppe Mazzara, terzo nella SM50, Luca Cammarata, Antonio Pizzo, terzo nella SM60, Ignazio Cammarata e Ignazio Abrignani, terzo nella SM65. A Misiliscemi, nuovo comune della provincia di Trapani, i marsalesi in gara, oltre al vincitore, sono stati Fabio Sammartano, 2° nella SM45, Damiano Ardagna, Edoardo Di Sarno, Giuseppe Mazzara, Antonio Pizzo, Francesco Croce, Fabio Caltagirone, Ignazio Abrignani, Matilde Rallo, 3° nella SF50, Agostino Impicciché, Antonino Licari, Francesco Petruzzellis, Salvatore Panico, Salvatore Bevilacqua, Roberto Pisciotta, il presidente Filippo Struppa e Andrea Greco.

In precedenza, in Campania, alla 10 km di Telesia, poi, altra ottima prestazione di Thierry Maximilien Morgana, 6° nella SM50 e 99° assoluto con il tempo di 38 minuti e 37 secondi. Sul fronte delle “ultra”, invece, ancora sugli scudi Michele D’Errico, che con Matilde Rallo ha partecipato alla prima “6 ore di Noto” e con Salvatore Villa alla “50 km del Gran Sasso”. In entrambi i casi, D’Errico è stato tra i primi. Ed in particolare, secondo assoluto, e primo di categoria, a Noto, 67 km e 489 metri percorsi in sei ore con partenza alla temperatura di 42,5 gradi, e ancora una volta primo di categoria sul Gran Sasso. Mentre la sua compagna d’avventura nella capitale del barocco siciliano è stata terza assoluta tra le donne con 58.601 metri percorsi. Prima che in terra d’Abruzzo, Villa era stato impegnato anche in Toscana, dove ha gareggiato nella 50 km Pistoia-Abetone. Nel Ragusano, invece, alla “Maratona alla Filippide” hanno preso parte Thierry Maximilien Morgana (9° assoluto con il tempo di 3:10:27:01), Damiano Ardagna (10° con 3:10:27:04), due tempi di grande rilievo. Con loro anche Vincenzo Contrino (4:12.40). A Partinico, invece, al Trofeo Madonna del Ponte, a rappresentare la società marsalese sono stati Fabio Sammartano e Francesco Croce.

Infine, un altro grandissimo successo è stato colto da Andrea Bertolino, che ad Acireale si è laureato campione italiano assoluto categoria SM75 nel salto triplo.