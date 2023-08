12/08/2023 00:00:00

"Dopo mesi di denunce e pressioni politiche per contrastare il caro voli determinato da politiche di Cartello di alcune compagnie aeree che approfittano della nostra condizione di insularità e che già sono state messe in difficoltà con l'arrivo di un nuovo vettore su alcune rotte, il governo regionale ha ottenuto un risultato importante con il recente decreto approvato dal Consiglio dei Ministri.

La reazione scomposta e a tratti volgare dell'amministratore delegato di Ryan Air non fa che confermare l'arroganza di cui i siciliani e la nostra economia sono stati vittime e quindi la giusta battaglia condotta dal Presidente Schifani fin dal suo insediamento.

Ad essere ingiuste sono alcune malintese politiche di libero mercato, che in Sicilia si sono trasformate malauguratamente in un duopolio che col mercato ha ben poco a che vedere." Lo afferma il Coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso