La settimana sportiva: il Trapani Shark inizia la preparazione - l'FC Marsala presenta i giocatori

14/08/2023 06:00:00

• Basket serie A2: In attesa dell’arrivo dei giocatori, che inizieranno a giungere a Trapani a partire da domani, il raduno ufficiale è fissato per il giorno 16 agosto. Da qui inizierà la prima stagione della Trapani Shark nel campionato di Serie A2 Old Wild West. Come già accaduto nel corso degli ultimi anni, il primo appuntamento ufficiale sarà la SuperCoppa Lnp. La Trapani Shark, inserita nel Girone G insieme ad Agrigento e Nardò, disputerà la prima partita il giorno 12 settembre, in trasferta a Nardò (ore 20.30), e la seconda partita il 15 settembre, in casa contro Agrigento (ore 20.30). Visti i lavori di completa ristrutturazione del Pala Ilio, i granata affronteranno la prima fase di preparazione, dal 16 al 26 agosto, al Palazzetto dello sport di Buseto Palizzolo, una struttura moderna che in questi giorni sta per essere allestita al meglio per poter esser funzionale sia per la parte in palestra che per quella in campo. La seconda fase di preparazione, dal 27 agosto al 7 settembre, vedrà invece la squadra e lo staff protagonisti di un "ritiro" presso l’incantevole struttura polifunzionale de “Il Ciocco” di Barga in provincia di Lucca che dispone di ogni tipo di struttura sportiva e di confort per permettere ai giocatori di lavorare serenamente. Durante questi 10 giorni di permanenza in terra toscana, sono già state organizzate anche delle amichevoli di spessore:

• Mercoledì 30 agosto, ore 18 al Pala-Fauglia di Fauglia (PI): Trapani Shark vs Pielle Livorno

• Domenica 3 settembre, ore 18 al Pala-Carrara di Pistoia: Pistoia Basket vs Trapani Shark

• Giovedì 7 settembre, ore 17.30 al Pala-Danubio di Fiumicino (RM): Trapani Shark vs Real Sebastiani Rieti

• Calcio Promozione: La società Football Club Marsala, viste le risultanze relative alle Comunicazioni Ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti, comunica di essere stata ripescata, per la stagione sportiva 2023/2024, nel Campionato di Promozione Sicilia girone A. La costruzione della squadra è iniziata già da diverse settimane, e la società per dimostrare il proprio lavoro ha già comunicato le adesioni del difensore Valerio Genesio e dell’attaccante Giuseppe Rustico. A loro si sono uniti diversi giocatori ed altri che l’Area Tecnica ha selezionato, si uniranno al gruppo a breve. Vista l’impossibilità di presentarli singolarmente, a causa dell’attesa sulle risultanze federali, la società ha fissato una Conferenza Stampa per la Presentazione Ufficiale della squadra che si terrà il giorno 22 Agosto 2023 presso le Saline Genna alle ore 17:00. Questo il girone A siciliano del Campionato di Promozione: Alba Alcamo 1928, Bagheria Città delle Ville, Casteltermini, Città di San Vito Lo Capo, CUS Palermo, Empedoclina, F.C. Marsala, Gemini, Giardinellese, Iccarense, Kamarat, Parmonval, Partinicaudace, San Giorgio Piana.

• Basket serie C: La Nuova Pallacanestro Marsala parteciperà alla nuova SerieC Girone unico. Saranno 14 le squadre che vi parteciperanno tra Sicilia e Calabria che preludoeranno ad una nuova entusiasmante stagione. La nuova stagione ripartirà il 4 settembre 2023 con i Corsi di Basket, Mini Basket e Easy Basket 2023/24. Per info: PalaMediPower - Via della Gioventù, 36 - Marsala TP

• Tennis: Grande successo del giovane del Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala Giorgio Parisi nel torneo di terza categoria svoltosi a Paceco sui campi dell' asd amici del tennis. Il torneo che aveva un montepremi di 1000 euro ha visto battagliare circa 80 tennisti provenienti da tutta la Sicilia. Parisi dopo aver vinto al terzo set una semifinale molto insidiosa con il palermitano del Tc3 Marco Carollo per 46 64 63, ha regolato in finale il forte trapanese Giorgio Salvo con il risultato di 61 76. Con questa bella vittoria il tennista lilybetano con tutta probabilità riuscirà a ritornare in seconda categoria.

• Vela: Giulio Genna, timoniere di punta della Società Canottieri Marsala, chiude al decimo posto il Campionato del Mondo nella Classe ILCA 4, che si è disputato nelle acque di Volos, in Grecia. Un risultato strepitoso che arriva dopo anni di sacrifici, vittorie e sconfitte nei campi di regata di tutta Italia e che oggi decretano Giulio Genna tra i migliori velisti al mondo. Con lui, in Grecia, il coach Fabio Spanò, che lo ha seguito tecnicamente e lo ha supportato durante tutto il campionato, grazie anche agli allenamenti costanti in acqua e a terra nelle acque marsalesi, con la supervisione del tecnico Mario Noto.

