La misura nelle cose. Grillo e l'università che va via da Marsala

17/08/2023 10:00:00

Est modus in rebus. È una locuzione latina tratta dall'opera Satire di Quinto Orazio Flacco, che tradotta recita: "esiste una misura nelle cose; esistono determinati confini, al di là e al di qua dei quali non può esservi il giusto".

Essa è venuta in soccorso allorquando si è appresa la notizia delle dimissioni del Commissario Tecnico della nazionale di calcio italiana Roberto Mancini. Appena due anni orsono, ma nel calcio come in politica sono un'era geologica, conduceva l'Italia, nella seconda estate pandemica, alla vittoria degli europei dopo 53 anni dall'unico successo. Ritornando al modo di dire,la linea di demarcazione è stata superata dal 'Mancio' perché la rinuncia è avvenuta via Pec, gesto da "la burocrazia al potere", per la a tempistica. Durante le vacanze ferragostane, se poi i rumors diverranno realtà, ossia i 40 milioni all'anno per 3 stagioni offerti dell'Arabia Saudita,tutto spiegato,anche se legittimo, nonostante il contratto lo legasse fino al 2026 a 4 milioni di€ netti annui. Per mettere fine al 'vulnus' dell'abdicazione per regni più remunerativi,basterebbe l'obbligo del rispetto degli impegni,ma sarebbe costoso per i 'datori di lavoro'.

A Marsala l'ha superata la frontiera il sindaco Grillo nella vicenda che ha riguardato la facoltà universitaria di Enologia e Viticoltura, dell'Università di Palermo ,che risedeva in città. Il primo cittadino non è riuscito a trovare dei locali idonei per ospitare il corso, le aule, i laboratori. nonostante l'ente avesse preso un preciso impegno, due anni fa, con l'Università e il libero consorzio comunale di Trapani. La difesa d'ufficio della vicesindaco a sala delle Lapidi e non del titolare Grillo assente, come sarebbe stata giusto avvenisse,è stata imbarazzante quando ha riferito :"che non ci fosse certezza della chiusura" e che dopo "le rassicurazioni avute ha intrapreso una corrispondenza nel tempo a conferma della decisione di tenerla aperta". Il finale è noto la facoltà si è trasferita a Trapani, al Polo Universitario. Indubitabile nei fatti narrati: Est modus in rebus.

Vittorio Alfieri