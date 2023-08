Le polemiche a Trapani per i fuochi d’artificio per festeggiare la Madonna

18/08/2023 06:00:00

I fuochi d’artificio con il cuore. A Trapani anche i festeggiamenti per la Madonna sono hanno generato polemiche.

Nei giorni scorsi la città ha celebrato la compatrona, con i festeggiamenti che si sono conclusi mercoledì 16 con la tradizionale processione e i fuochi d’artificio. Trapani è tornata a festeggiare la sua Madonna come ai tempi pre-covid, senza paura, senza restrizioni, ed un Ferragosto da tutto esaurito in città. Per il sindaco Giacomo Tranchida è stato il primo evento da organizzare dopo la sua rielezione, in primavera, ed è stato anche un banco di prova per i nuovi ingressi nella sua giunta.

Il Comune ha speso circa 16 mila euro, in favore del Comitato Festeggiamenti Patronali della Parrocchia di S. Lorenzo, per la realizzazione del programma delle manifestazioni culturali religiose e di tutela e valorizzazione delle tradizioni popolari caratterizzanti la collettività trapanese da svolgersi nel mese di Agosto”: cioè Sant’Alberto e la Madonna. Il comitato è stato incaricato di occuparsi degli addobbi, illuminazione, giochi pirotecnici, etc.

I trapanesi sono molto legati a Maria Santissima che abbraccia il Bambin Gesù, la ricorrenza ha una tradizione secolare.

Pertanto si drizzano le antenne molto facilmente. Così è successo, per esempio, sui giochi pirotecnici che hanno sancito la fine dei festeggiamenti.

I giochi pirotecnici hanno ricreato la scritta “TP” e un cuore rosso. Un “effetto speciale” durato pochi secondi, del quale comune si è vantato sui social.

La “sorpresa” però ha suscitato anche polemiche e ilarità. Soprattutto perchè, questa “sorpresa finale” annunciata si è vista pochissimo. Giusto per fare un post sulla pagina del Comune.

Il consigliere comunale Tore Fileccia, ha sottolineato il fatto che tutto ciò è stato fatto senza bilancio approvato.

"Considerato che senza Bilancio si riescono a fare spese da migliaia di euro solo per ciò che fa passerella...

Ed infine dopo due anni di assenza , con scuse in stile : non facciamo i fuochi per rispetto verso l'Ucraina...oggi ancora in guerra...

I fuochi di ieri erano tutti bassi , non visibili lateralmente, apprezzabili solo dal basso e frontali e diciamocela tutta "niente di che" ...

Malgrado ciò, la fame di eventi e l'assenza totale di manifestazioni , ha portato i Trapanesi a gremire una Piazza per 10minuti...

Questo significa una sola cosa , che i Cittadini sono pronti , o lo sarebbero , a riempire le piazze per qualcosa d'interessante.

Per il resto , lascio l'autocontemplazione all'Assessore di Turno ed al Sindaco decano ".

A modo suo è intervenuto il neo assessore Emanuele Barbara, con tanto di video con musica epica in sottofondo. “È vero, la scritta

si è vista pochissimo, ma l'obiettivo è semplice: partire dall'amore per la propria città al fine di ripristinare una coscienza civica che ci trasformi in cittadini migliori”.