Marsala. Transenne a terra e "via libera" a ombrelloni e sdraio in mare a San Teodoro 

19/08/2023 06:00:00

Transenne a terra e "via libera" all'ombrellone selvaggio e alle sdraio in mare a San Teodoro. Le transenne che dovrebbero interdire una parte della spiaggia di San Teodoro sono state scaraventate a terra, consentendo di fatto il ritorno alla normale fruizione, nonostante il provvedimento da parte dei vigili urbani di Marsala e degli uomini della capitaneria di Porto abbia interdetto temporaneamente l'utilizzo di un tratto di spiaggia all'ex lido Tre Torri di San Teodoro.

La settimana scorsa gli uomini del comando della polizia municipale e i militari della guardia costiera, hanno eseguito, infatti, un provvedimento in base ad una ordinanza emessa da parte del Demanio Marittimo che, con decorrenza immediata "vietava l’ingresso, la sosta, nonché qualsiasi attività anche occasionale, fatta eccezione per il personale delle forze di polizia e dei soggetti espressamente autorizzati da questa Amministrazione, per ragioni di interesse pubblico".

Da anni all'ex Lido di San Teodoro si verificano piccoli e grandi abusi. Da tempo, nonostante un'ordinanza di sgombero, parte della ex struttura del lido - gestito dalla coppia De Vita-Nizza - continua ad occupare buona parte di spiaggia, sfregiandone la sua bellezza unica (potete leggere qui).

E da qualche anno, invece, in sostituzione del lido, dichiarato ormai abusivo, ci sono alcuni ambulanti che noleggiano ombrelloni e sdraio. Alcuni hanno regolare licenza, solo che possono operare esclusivamente nel tratto pubblico, ma più volte sono stati beccati ad operare fuori dallo spazio loro consentito e per questo sono stati multati, anche nel corso della stagione balneare 2023.

Attualmente, nonostante il divieto e le transenne, sono tornati a "impossessarsi" della spiaggia, "trivellandola" a loro piacimento per piazzare i loro ombrelloni e posizionarli, come potete vedere nel filmato qui sotto, addirittura in mare.

La nota con la richiesta di chiarimenti da parte dell'Associazione Strutture Turistiche - Nelle settimane scorse l'Associazione Strutture Turistiche di Marsala, presieduta da Gaspare Giacalone riguardo agli abusi e a ciò che accade sulla spiaggetta di San Teodoro ha inviato una nota All’Assessore Regionale al Turismo, Al Presidente del Libero Consorzio di Trapani, Al Direttore della Riserva, All’Amministrazione Comunale di Marsala, Alla Capitaneria di Porto di Marsala Demanio e pc. al Comandante Polizia Municipale Marsala. Qui il contenuto integrale della nota:



"Richiesta chiarimenti in seguito a Ordinanza n.14 del Demanio Marittimo di Mazara. Facendo riferimento alla ns. nota del 31.07.23, questa Associazione chiede di capire come mai le masserizie del Lido 3 Torri, sono ancora ammassate nel demanio pubblico e se ne chiede la rimozione immediata per evitare lo scempio a cui i turisti e i locali stanno ancora assistendo.

Si sollecita l'ente competente alla rimozione delle strutture che ancora permangono sulla spiaggia.

In data 01.08.23, l’ordinanza 14 del Demanio Marittimo, che faceva seguito ad un iter burocratico iniziato il 16.03.22 e proseguito con verbale di sopralluogo del 28.03.23 da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Marsala, ingiungeva al Comune di Marsala di impedire l'accesso alla spiaggia per ragioni di sicurezza.

Qualche giorno dopo sono stati installati nella strada di accesso alcuni pali conficcati nel terreno che permettevano il passaggio pedonale e non dei mezzi. Da accertamenti effettuati sul posto risulta che siano stati posizionati dai titolari del ristorante La Torre per scoraggiare il parcheggio abusivo nelle aree di loro pertinenza. Abbiamo personalmente verificato che i bagnanti accedono tuttora alla spiaggia. A tal proposito invitiamo nuovamente le autorità competenti a voler risolvere il problema in maniera definitiva procedendo alla rimozione rimozione delle strutture per restituire ai cittadini di Marsala e ai tanti turisti che visitano la zona uno dei luoghi più belli dello Stagnone".