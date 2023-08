Trapani, domenica 20 agosto la tappa di "E...state con noi!" della Polizia di Stato

19/08/2023 09:00:00

Farà tappa anche a Trapani, Domenica 20 agosto, la nuova campagna di educazione stradale della Polizia di Stato "E...state con noi!".

Dal 30 giugno al 3 settembre i consigli di guida sicura e sostenibile della Polizia Stradale accompagneranno i turisti che nei fine settimana visiteranno il bel Paese.

Dal Veneto alla Sicilia passando per la Liguria, l’Emilia-Romagna, l’Abruzzo, le Marche, il Lazio, la Puglia, la Campania e la Calabria, saranno 28 le località interessate dall’iniziativa.

Anche la Città di Trapani, come detto, ospiterà questo evento e lo farà in Piazza Municipio, domenica 20 agosto. Dalle ore 19,00 in poi, davanti al Palazzo del Comune e delle Poste, i poliziotti della Polizia Stradale e della Questura incontreranno tutti: turisti e cittadini.

Nelle principali piazze balneari e anche a Trapani farà tappa la Lamborghini della Polizia di Stato e il pullman azzurro della Polizia di Stato, l’aula didattica itinerante grazie alla quale la Polizia Stradale fa scuola di sicurezza: con il simulatore di guida, i percorsi ebrezza ed altre attività interattive, sarà possibile provare in prima persona cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di droghe e alcol.

Tutte le attività saranno finalizzate a sensibilizzare i vacanzieri sulle corrette condotte da tenere sulla strada, anche in considerazione dell’intensificarsi dei flussi di traffico attesi nei fine settimana di agosto. Al riguardo Viabilità Italia, nel fornire informazioni utili per gli spostamenti, segnala i giorni in cui si prevede traffico da bollino rosso.