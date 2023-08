Trapani, il dottore Giovanni Cuccia è il 2° classificato tra i neurologi più apprezzati d'Italia

19/08/2023 20:00:00

Il neurologo Giovanni Cuccia che lavora a Marsala e Trapani, è il secondo classificato fra i migliori neurologi d’Italia secondo "Miodottore", la piattaforma web e social più grande e autorevole in ambito medico, che ogni anno assegna un premio agli specialisti più apprezzati, sia dai pazienti che dai colleghi della medesima specializzazione. Il ‘MioDottore Awards 2023’, giunto alla VII edizione, celebra gli esperti della salute, evidenziando non solo la qualità professionale dell’operato dei medici recensiti ma anche l’empatia, la disponibilità, la dedizione e l’umanità nella prestazione delle cure. Tutto questo viene trasferito nei giudizi favorevoli sul network che sono visibili a tutti.

“Un riconoscimento che mi rende orgoglioso perchè in più di vent’anni di professione ho cercato sempre di mettere al primo posto il rapporto col paziente – dichiara Giovanni Cuccia- cercando di fornirgli sempre le terapie più all'avanguardia, affrontando con lui i momenti di difficoltà e rallegrandomi del successo delle cure. Purtroppo- continua lo specialista- non sempre si riesce ad ottenere il risultato sperato, specie nel campo della neurologia in cui dobbiamo affrontare malattie croniche e degenerative, in cui la risposta ai farmaci è a volte parziale e limitata mentre il paziente vorrebbe risposte spesso immediate ed efficaci. Ma proprio in questi casi penso debba venir fuori l’umanità del medico facendo sentire meno solo chi sta soffrendo e migliorando per quanto possibile la sua qualità di vita”.

Nella prima fase del contest, la selezione dei vincitori ha tenuto conto del parere dei pazienti: gli specialisti candidati ai "MioDottore Awards" sono stati selezionati in base al numero e alla qualità di giudizi ottenuti dai propri assistiti, sulla base di puntualità, attenzione al paziente e qualità dello studio medico. La seconda fase, invece, ha visto protagonisti i professionisti appartenenti alle stesse categorie di specializzazione, i quali sono stati chiamati a esprimere un giudizio sui colleghi nominati, tenendo conto di altri elementi, quali professionalità, esperienza e curriculum professionale, e facendo leva sulle proprie competenze cliniche. Infine, la selezione decisiva è stata guidata dal numero totale di opinioni positive raccolte tra gli utenti, dai voti dei colleghi di specializzazione e dal contributo del medico alla risoluzione di dubbi o domande all’interno della sezione “Chiedi al Dottore”.