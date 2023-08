Trapani, sbanda e distrugge la sua Ferrari contro il guard rail dello scorrimento veloce

21/08/2023 14:04:00

Accelera, sbanda e distrugge la sua Ferrari sullo scorrimento veloce di Trapani, nei pressi dell'ingresso della Lidl.

Un uomo al volante di una vettura del Cavallino Rampante, una 456 GT grigia, non si sa per quale motivo, ma evidentemente l'alta velocità ha contribuito e non poco, ha perso il controllo dell'auto, mentre da Trapani procedeva in direzione autostrada, andando a finire la sua corsa sulla carreggiata opposta di marcia e contro il guard rail.

L'auto ha terminato la sua corsa rimanendo incastrata tra le barriere di metallo. L'uomo, che è rimasto ferito non dovrebbe aver riportato, fortunatamente, gravi conseguenze.

Sul posto una pattuglia dalla polizia municipale di Trapani, una volante della polizia e i vigili del fuoco.