Selinunte, la pioggia fa saltare i tombini e i liquami finiscono in spiaggia (e in mare)

22/08/2023 06:00:00

Torna puntuale l’acqua di fogna sulla spiaggia nel centro di Marinella di Selinunte. È successo ieri a causa di un breve ma intenso acquazzone estivo. Come si nota dalle immagini che riportiamo nel video in coda, la pressione dell’acqua ha fatto saltare i tombini e i liquami hanno attraversato la spiaggia tra il cosiddetto muraglione ed un noto lido, riversandosi in mare.

Succede sempre in caso di forti piogge, ma in piena estate le conseguenze sono più evidenti,

come accaduto circa 10 giorni fa, ma come accadeva anche l’anno scorso, il 22 agosto (ne avevamo parlato qui).

Si tratta dell’impianto di “acque bianche” che, in questo periodo, è ancora meno distinguibile dal canale delle “acque nere”. Abbiamo spiegato più volte che a Marinella di Selinunte ci sono due linee di scarico separate: quella della acque nere e quella delle acque bianche, sostanzialmente meteoriche. Quest’ultima però, a causa dei numerosi allacci abusivi, in piena stagione estiva si trasforma in un secondo canale di acque nere.

D’altra parte si ha a che fare con un impianto fognario costruito molti anni fa per circa 12 mila utenze (come d’altronde il depuratore) e non per 35 mila come avviene in questi giorni. Senza contare i numerosi allacci abusivi che anneriscono da troppo tempo il canale delle acque bianche.

Risolvere il problema non è semplice, perché non si tratta soltanto di qualche valvola da sostituire, o di un’elettropompa che non funziona. In questo caso ci vorrebbe un impianto nuovo. E soprattutto un nuovo depuratore.

Egidio Morici