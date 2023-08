Studenti di Archeologia ripuliscono Mozia dai rifiuti

Marsala, il parcheggio al Signorino e la multa ad un turista

Parcheggiare nella zona del Lido Signorino a Marsala non è semplice. Non c'è la giusta segnaletica orizzontale - ci racconta un turista di Mantova - che ha parcheggiato, dove, purtroppo, non doveva e gli è stata elevata...