A Trapani la prima edizione di “Torre Di Ligny in Fest" 

24/08/2023 10:00:00

Martedì 22 Agosto, si è svolta la 1^ edizione di Torre Di Ligny in Fest, si è conclusa una serata speciale, la manifestazione promossa da Legambiente Trapani Erice Circolo Nautilus con il patrocinio del Comune di Trapani, la partecipazione di altre Associazioni, Comitati e con la collaborazione dell’'Istituto Nazionale di Astrofisica-Osservatorio Astronomico di Palermo (INAF-OAPa), numerosissima è stata la partecipazione, durante la serata si è potuto ammirare uno dei più belli tramonti del Mondo, ammirando le Isole Egadi, Favignana, Levanzo e Marettimo nel loro splendore. Ricordando la stupenda e suggestiva storia di Torre Di Ligny che abbraccia l’atmosfera magica di questo luogo.

Hanno seguito delle osservazioni al telescopio attraverso la realizzazione due postazioni, con un'introduzione alle costellazioni visibili in questo periodo estivo e come riconoscerle, e l'osservazione al telescopio della Luna e di alcuni pianeti. Il pubblico ha interagito e ha posto domande ai due astrofisici di INAF-OAPa che condurranno le osservazioni, Fabrizio Bocchino, Direttore dell'Osservatorio, e Mario Guarcello.

La location dell'evento, la terrazza della Torre di Ligny, è particolarmente suggestiva per la possibilità di coniugare la visione del cielo con il panorama della città di Trapani vista dal suo punto occidentale più estremo, questa è stato un primo approccio per verificare la fattibilità del sito, visto la numerosa partecipazioni di cui non si è potuto soddisfare tutte le prenotazioni pervenute, stiamo valutando

di riproporre l’evento prossimamente.