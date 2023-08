Nonostante il divieto brucia sterpaglie. Sanzionato un uomo ad Erice

24/08/2023 11:40:00

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno sanzionato un uomo classe 1989 perché avrebbe disatteso l’ordinanza comunale appiccando un fuoco per eliminare sterpaglie dopo la pulizia di un terreno.



Da alcune telecamere posizionate in città, un operatore della protezione civile osservava in diretta l’uomo che casualmente era posizionato sotto l’occhio meccanico della telecamera intento a bruciare qualcosa.

Chiesto l’intervento dei Carabinieri, due pattuglie dell’Arma giungevano tempestivamente sul posto, sorprendendo il 34enne ancora intento a disfarsi di rimasugli erbacei derivati dalla pulizia di un giardino, appartenente ad una donna che lo aveva chiamato per opere di giardinaggio.

Sorpreso in violazione dell’ordinanza comunale emessa per la prevenzione incendi, i Carabinieri hanno provveduto a sanzionarlo scongiurando più gravi conseguenze.