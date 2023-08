Sicilia: in moto contro un palo della luce, muore a 17 anni

31/08/2023 08:12:00

Le strade siciliane si macchiano nuovamente di sangue.

Un diciassettenne, Mattia Musumeci, è morto schiantandosi con uno scooter di cui non era proprietario, contro un palo dell’illuminazione. L’incidente è avvenuto sul corso Messina a Giarre.

Secondo una prima ricostruzione, Mattia alla guida di uno scooter Honda Sh procedeva in direzione di piazza Carmine, quando, poco prima dell’incrocio tra corso Messina e via Alfieri, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire dritto dritto su un palo.

A seguito del violentissimo impatto si è staccata anche la plafoniera del palo, che cadendo al suolo si è frantumata in mille pezzi. Per il giovanissimo, che avrebbe compiuto 18 anni a fine anno, non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorritori (inquilini di un condominio prospiciente al luogo dell’incidente) siano immediatamente intervenuti. In breve è giunta l’autoambulanza del 118, i cui operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.