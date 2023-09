Allarme in Sicilia: è arrivata la formica di fuoco. Ecco perchè è pericolosa

11/09/2023 21:45:00

Non bastava solo il granchio blu, adesso in Sicilia abbiamo anche la formica di fuoco. Sono stati trovati 88 nidi. Si tratta del primo avvistamento ufficiale in Europa. La specie «è un predatore e nei luoghi in cui si insedia causa la diminuzione della diversità di invertebrati e piccoli vertebrati»

La formica di fuoco è una delle specie aliene più invasive al mondo. In Sicilia, in un porticciolo in provincia di Siracusa, sono stati individuati 88 nidi: «Si tratta del primo avvistamento ufficiale per l’Europa», come si legge sulla rivista Current Biology. La specie può diffondersi in maniera estremamente rapida con impatti notevoli sugli ecosistemi, agricoltura e la salute umana.

Le punture di questi animali «sono molto dolorose, e in casi estremi possono portare anche allo choc anafilattico scrive il Corriere della Sera. Socialmente organizzate come le api, con una regina e tante operaie, queste formiche sono in grado di riprodursi con una rapidità incredibile.

L’animale deve il soprannome alla sua caratteristica più nota: come ricordato sopra, le sue punture sono molto dolorose e possono causare anche gravi reazioni allergiche o, in casi estremi, anche la morte.

