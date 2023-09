Nel Trapanese il Gal Elimos promuove la programmazione Leader 2023-2027

17/09/2023 02:00:00

Nella provincia di Trapani, il GAL ELIMOS è in prima linea per affrontare le sfide della nuova programmazione LEADER 2023-2027 con un approccio basato sulla partecipazione attiva della comunità. Questa iniziativa ambiziosa mira a promuovere uno sviluppo locale condiviso e sostenibile, coinvolgendo l'intera comunità dei 14 comuni della provincia.

L'animazione territoriale e l'ascolto attivo sono le chiavi di volta di questo processo che precede la definizione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Il GAL ELIMOS sta lavorando instancabilmente per coinvolgere attivamente tutti i soggetti che operano allinterno del territorio, dalle organizzazioni locali alle imprese, dagli enti pubblici ai cittadini comuni.

Per realizzare una Strategia di Sviluppo Locale partecipativa, l'animazione e il coinvolgimento attivo della comunità sono essenziali. Questo coinvolge una serie di attività, tra cui incontri, riunioni, forum online e l'uso di un sito web dedicato come

piattaforma di consultazione.

L'obiettivo di questo ampio coinvolgimento è creare una visione comune dei principali problemi che affliggono il territorio, identificare le cause sottostanti e individuare le risorse, le esigenze e le opportunità. Questo processo conduce alla definizione di una visione condivisa e di obiettivi comuni, rafforzando così il senso di appartenenza e il coinvolgimento della comunità nella creazione della SSL e nel lavoro del GAL ELIMOS.

Gli approcci partecipativi, come quello adottato dal modello LEADER, si basano su tre pilastri: il territorio, il partenariato e la strategia di sviluppo locale integrata. Il direttore del GAL ELIMOS, Rocco Lima, ha sottolineato l'importanza di questo impegno,

affermando che l'obiettivo principale è far emergere le idee e le proposte dalla comunità stessa. Questo processo parte dai successi ottenuti nella programmazione precedente e punta a costruire una Strategia di Sviluppo Locale che rispecchi le reali esigenze del

territorio. La provincia di Trapani, con i suoi paesaggi mozzafiato, le tradizioni ricche e le opportunità uniche, offre un contesto ideale per lo sviluppo sostenibile.

Con un focus sulla comunità locale, si prevede di costruire una Strategia di Sviluppo Locale che sia rappresentativa delle esigenze e degli obiettivi del territorio, contribuendo a promuovere uno sviluppo sostenibile e significativo nella provincia di Trapani. Il GAL

ELIMOS pertanto è pronto a collaborare con tutti i soggetti interessati per plasmare un futuro migliore per questa splendida regione.