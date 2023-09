I giovani della Pallamano marsalese vice campioni d'Italia di Beach Handball

26/09/2023 19:50:00

I giovani della Pallamano marsalese hanno conquitato il titolo di vice campioni d'Italia di Beach Handball all'8^ edizione del Trofeo Coni 2023. Il 21 settembre scorso sono partiti alla volta della Costa Jonica in Basilicata per disputare le prime gare del Trofeo. Consapevoli delle loro capacità e del lavoro svolto, erano accompagnati dalla voglia di fare bene e di portare alto il nome della Sicilia. La formazione era così formata da: Giovanni Mattarella, Ilaria Di Giovanni, Antonino Panicola, Giulia Torrente, Vito Miceli, Michela Inguì, Riccardo Rallo, Sara Rindinella, Francesco Culicchia e Martina Bonvissuto (atleta della Polisportiva Guidotto Licata,. I ragazzi non deludono e dominano il torneo, disputando tutte le partite al massimo. Sono sostenuti dai loro compagni da casa e dalla loro Società che li accompagna in ogni attimo di questa avventura.

Così raccontano gli stessi protagonisti la loro avventura al campionato d'Italia di Beach Handball - "In questa occasione vogliamo essere noi in prima persona a narrare la nostra storia, l’avventura vissuta, cercata e costruita che si è conclusa con un lieto fine un po’ amaro, ma ricco di emozioni e di soddisfazioni. Siamo la Pallamano Marsala, siamo giovani, siamo piccoli, abbiamo tanto da imparare, tanto da migliorare, siamo pronti ad affrontare le sfide che il campo e la vita ci mettono davanti, costruiamo i nostri progetti passo dopo passo con lo sguardo avanti fissando orizzonti che possono sembrare lontani ed irraggiungibili, ma oggi uno di questi orizzonti l’abbiamo toccato e raggiunto, VICE CAMPIONI D' ITALIA - medaglia d’ARGENTO di Beach Handball all’8^ edizione del Trofeo CONI 2023.



Le emozioni della Finale - "Nella Finale dominiamo e vinciamo il primo set, nel secondo set l'emozione ci fa commettere qualche errore di troppo e lo perdiamo solo di un goal, si va agli shoot out (rigori) e anche lì, un nostro errore consegna la vittoria e l'Oro alle Marche e la Pallamano Marsala, conquista la medaglia d’ARGENTO dando un fondamentale contributo alla classifica generale delle Regioni dove la Sicilia si piazza al secondo posto, anch’essa medaglia d’ARGENTO. Questa medaglia conquistata dai nostri ragazzi e ragazze under 14 appartiene a tutti, rappresenta tutta la Pallamano Marsala, tutti i compagni di squadra dai più piccoli ai più grandi, appartiene a tutto lo staff tecnico, primo fra tutti Vito Di Giovanni, a tutti i genitori e gli amici che ci sostengono, appartiene anche alle altre realtà siciliane di pallamano che come noi lavorano con passione portando avanti lo Sport ed i suoi valori più belli".

"Viva i vice campioni d'Italia - "Una medaglia d'argento dal sapore un po' amaro se ripensiamo a quanto visto in campo, perché il valore di questi giovani atleti meritava qualcosa di più, ma lo sport insegna anche questo, accettare il risultato decretato dal campo. Come per ogni altro traguardo o risultato già raggiunto anche questo meraviglioso ARGENTO rappresenta per noi un punto di partenza per la prossima stagione e per continuare a puntare lo sguardo verso orizzonti ancora più alti ed all'apparenza irraggiungibili. Viva i Vice Campioni d'Italia".