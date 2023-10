Stefano Pellegrino da Paestum: "Forza Italia centrale nella politica italiana"

04/10/2023 00:00:00

Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana, ha partecipato all'incontro nazionale del partito svoltosi a Paestum.

"La convention nazionale che si è appena conclusa a Paestum è stata una straordinaria conferma della vitalità e della centralità politica di Forza Italia in Italia.

Come sempre, in queste intense giornate, la Sicilia è stata protagonista, con la presenza del Presidente Schifani che ha mostrato la qualità e la produttività della nostra cultura di Governo.

Il gruppo parlamentare dell'Ars che mi onoro di presiedere ha partecipato compatto e propositivo, confermando il nostro radicamento nel territorio e la centralità del lavoro che facciamo ogni giorno per dare voce e risposte ai nostri concittadini e alle nostre comunità". Queste le sue parole al termine dell'incontro.