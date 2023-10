Salute mentale, "Ecco il percorso di consulenza psicologica gratuita per i giovani"

10/10/2023 22:00:00

Gentile redazione mi chiamo Emanuele Cusumano e sono un giovane psicologo di 26 anni che da sempre coltiva la passione per l’attivismo sociale e più in generale per il volontariato: infatti negli anni sono stato volontario della Croce Rossa Italiana e adesso svolgo, nel ruolo di psicologo, un percorso di volontariato presso il Coordinamento di Psicologia Giuridica dell’ASP di Trapani.

Tuttavia, l’esperienza che più mi ha segnato è indubbiamente quella di componente prima, e Presidente poi, della Consulta Giovanile Comunale di Alcamo, organo pubblico di raccordo giovanile che mi ha permesso di conoscere tanti giovani ragazzi e ragazze. La mia conoscenza del mondo giovanile mi ha permesso di appurare attraverso l’esperienza diretta, la grande mole di richiesta di consulenza psicologica in una fascia di popolazione che non solo rappresenta il futuro, ma è a tutti gli effetti il presente della nostra società, una “categoria” che, però, purtroppo, solo in rari casi possiede le risorse economiche necessarie per far fronte a percorsi psicologici di cura.

Su questi presupposti si fonda il mio progetto, ovvero quello di offrire, per un periodo di 6 mesi (ovvero fino a marzo 2024), la possibilità di intraprendere un percorso di consulenza psicologica online gratuita per gli “under 28” articolantesi in all’incirca 8 sedute (in funzione delle peculiarità del caso), di modo da poter tentare di colmare quel vuoto lasciato da una Sanità Pubblica che, purtroppo, non riesce a far fronte alle numerose richieste di aiuto. L’utenza cui rivolgo non è esclusivamente quella che ravvisi particolari stati di malessere, bensì tutti coloro i quali vogliano promuovere il benessere della loro psiche facendo leva sulle risorse individuali da ognuno possedute.

Infine, e concludo, vorrei sottolineare come già, attraverso la pubblicazione della mia iniziativa sul mio profilo professionale Instagram , sia stato sommerso da richieste di giovani che chiedono di poter intraprendere il suddetto percorso: questo è ancora una volta l’indicatore di una reale e impellente necessità sociale. Mi auguro che il mio operato non sia esclusivamente motivo di aiuto per gli altri, ma che possa altresì essere spunto per una campagna di sensibilizzazione e divulgazione sul tema della salute mentale.

Emanuele Cusumano