Domani e mercoledì a Marsala il film "Sicilian Holiday"

16/10/2023 16:10:00

Domani martedì 17 ottobre e mercoledì 18 al cinema Golden di Marsala sarà proiettato il film "Sicilian Holiday". "Siamo stati travolti dall'entusiasmo di questa gente", ha detto la regista Scolari, mentre, il co-produttore americano Adam Leipzig, si è detto impressionato dalla straordinaria generosità e disponibilità degli abitanti della città agrigentina, che già in passato, è stata il set di film passati alla storia del cinema. Come quando, nel 1963, Pietro Germì girò proprio a Sciacca "Sedotta e abbandonata", protagonista una giovanissima Stefania Sandrelli. Quasi 60 anni dopo è il turno di "Sicilian Holiday".

Stiamo parlando di "Sicilian Holiday", il film diretto da Michela Scolari con Claudia Gerini, prodotto da Adam Leipzig (premio Oscar per "L'attimo fuggente” e “La marcia dei pinguini”), Rai Cinema, Tramp Limited e con il supporto della Sicilia Film Commission.

Grazie alla straordinaria risposta del pubblico, si sono aggiunti ulteriori proiezioni, per permettere a tutti coloro che desiderano vederlo, prodotto da FilmIn’ Tuscany. Primo in assoluto dopo la anteprima di Sciacca sarà Marsala, il 17 e 18 Ottobre, città di Grazia Pipitone Spanò a cui il film è dedicato, nonna del produttore e attore Ivo Romagnoli.

"Sicilian Holiday” verrà proiettato in anteprima martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, 2023, alle ore 20, al Cinema Golden Marsala. Sarà presente il Cast, con la regista Michela Scolari e il Produttore Ivo Romagnoli. Il film è dedicato a Maria Grazia Pipitone Spanò.

Nello stile di “Io ballo da sola” e “Sabrina”, “Sicilian Holiday” - un sogno fatto in Sicilia, è una commedia romantica ambientata in Sicilia e in particolare a Sciacca, che racconta la storia di Mia, una giovane attrice dal passato tormentato, che s’innamora di Nino, uno scultore di Sciacca, ricco solo del suo talento e dei valori delle tradizioni secolari del suo paese. Protetta dal senso di comunità del piccolo borgo siciliano, dalla bellezza dei luoghi e della gente, Mia subisce una trasformazione che la cambierà per sempre...



"Sono onorata di succedere alla Sandrelli nel cuore di questa città, una grande attrice che ammiro molto e con la quale ho anche lavorato", ha detto Claudia Gerini. Questa produzione permette di promuovere i luoghi più belli della Sicilia. Del cast del film fanno parte anche Lilly Englert e Fuschia Kate Sumner. Quest'ultima è la figlia della popstar britannica Sting. Ad interpretare la parte della figlia del personaggio interpretato da Claudia Gerini, la dodicenne, Linda Zampaglione, figlia, anche nella vita dell'attrice, scoperta da Carlo Verdone e di Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino.