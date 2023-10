Fondi europei, la Commissione Ue dell'Ars vola a Bruxelles

PAC 2000A Conad supera il traguardo dei 50 anni con 6,6 miliardi di fatturato della rete di vendita

A 50 anni dalla sua nascita, la Cooperativa rappresenta la prima insegna per quota di mercato nelle 5 regioni in cui opera (20,3%), un operatore di riferimento per il settore nel Centro-Sud Perugia, 17 ottobre 2023 – 50 anni di crescita e...