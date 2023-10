Lo sportello antiviolenza di Menfi dedicato a Marisa Leo 

27/10/2023 14:23:00

Oggi a Menfi, la cittadina in provincia di Agrigento, alle ore 15,30, verrà inaugurato il nuovo sportello antiviolenza “Diana” presso la biblioteca comunale. Il nuovo sportello sarà dedicato a Marisa Leo per mantenere sempre vivo il suo ricordo.

Marisa Leo, di Salemi, è stata l’ennesima vittima di femminicidio, massacrata ai primi di settembre dal suo ex convivente .

Mamma di una bimba di due anni aveva 39 anni e si occupava di marketing e comunicazione per l’azienda vitivinicola “Colomba Bianca”.

Marisa faceva parte dell’associazione “Donne del vino – Sicilia”, presieduta da Roberta Urso. La stessa delegata regionale dell’associazione ricordava Marisa come una donna impegnata anche contro le violenze: “Marisa – scrive Roberta Urso – era luce. Era una delle socie della delegazione Sicilia delle donne del Vino più attive. Dotata di grande sensibilità ed intelligenza, era in

prima linea con le attività in favore delle donne vittime di violenza portate avanti dalla nostra associazione. È’ assurdo, paradossale, pensare che lei stessa sia caduta per mano di un uomo violento. La ricordiamo col suo splendido sorriso”.

L’amministrazione comunale di Menfi ha voluto fortemente l’apertura di questo nuovo sportello, realizzato grazie al protocollo d’intesa siglato con l’associazione Diritti Umani Contro Tutte le Violenze Co.Tu.Le.Vi e la sinergia attivata con la Consulta delle Donne del Comune di Menfi.

Quello di oggi venerdì sarà un momento importante per tutto il comune di Menfi e la cittadinanza, l’attività dello sportello si rivolge a persone e famiglie, italiane e non, a rischio di emarginazione/esclusione sociale a causa di svantaggio economico, sociale e/o culturale, nonché a causa di sopraffazioni, violenza e/o trattamenti coercitivi.

La cerimonia di inaugurazione si terrà alle ore 15.30 all’esterno della biblioteca comunale in Piazza Vittorio Emanuele a Menfi.

Mentre durante la quarta edizione della manifestazione "RossoBarbera", in programma, dal 3 al 6 novembre, presso il castello di Costigliole d'Asti tra gli incontri di degustazione, spicca quello dedicato alle donne della Barbera in omaggio a Marisa Leo, “donna del vino”, professionista del settore vinicolo. L’evento comprende una raccolta fondi in favore dell’associazione Palma Vitae di

Partanna che si occupa delle donne in difficoltà.

Franco Ciro Lo Re