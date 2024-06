I fatti del 14 Giugno: G7 e polemiche, Biden affaticato, sospeso il deputato picchiatore

14/06/2024 06:58:00

E' il 14 Giugno 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Si è aperto ieri in Puglia il G7. Meloni, di rosa vestita, s’è detta molto soddisfatta: accordo per sbloccare 50 miliardi di aiuti all’Ucraina dagli asset russi congelati, richiesta unanime per il cessate il fuoco a Gaza, pieno sostegno per il piano Mattei. Unica grana la mancanza della parola «aborto» nella bozza della dichiarazione finale, che non è piaciuta a Biden e Macron. Critiche dalla Cnn e Politico che parlano di «sei anatre zoppe e Giorgia Meloni». Oggi arriva il Papa

• Biden, affaticato, ha rinunciato alla cena con Mattarella a base di scorfano, pesce serra e dentice. Tra gli omaggi spuntano vasetti di Nutella personalizzati





• La Camera ha sospeso per 15 giorni il leghista Igor Iezzi e per 4 il deputato Leonardo Donno che ha preso le botte. Espulsi anche altri partecipanti alla rissa. Martedì le opposizioni scenderanno in piazza per protestare

• Il Senato, nel caos più totale, ha approvato l’ordine del giorno sul premierato. Si introduce la figura del Capo delle opposizioni, contestata dalle stesse opposizioni. Il voto finale è previsto per martedì

• Il M5s cerca di mettere un po’ di ordine dopo il tracollo alle europee. Conte resta e annuncia in autunno un’assemblea costituente degli iscritti

• Il gip del tribunale militare di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione della procura nei confronti di Roberto Vannacci. Il generale è indagato per istigazione all’odio razziale

• Éric Ciotti, cacciato dai Républicains, non molla: «Sono e resto il presidente della nostra formazione». Intanto Zemmour caccia Marion Maréchal, nipote di Le Pen, dal suo partito di estrema destra. Lei però nega di voler tornare con la zia

• L’acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa sarebbe cosa fatta. Secondo fonti interne, l’Ue è pronta a dare il via libera all’accordo. L’operazione vale 325 milioni di euro.

• Dopo il caso Balocco e la perdita di diversi contratti, Chiara Ferragni ha mandato a casa il suo manager storico Fabio Maria Damato. Vuole rinnovare le sue aziende





• Si fa sempre più incandescente il secondo fronte di Israele, quello con gli Hezbollah. Combattimenti anche a Gaza. Nessun passo avanti sulla tregua

• Il giornalista americano Evan Gershkovich è stato incriminato per spionaggio in Russia e sarà processato a Ekaterinburg, nella regione dei monti Urali. È accusato di aver «raccolto informazioni segrete» per conto della Cia

• Bagarre al tribunale di Tempio Pausania. Al processo a Ciro Grillo e i suoi amici è stato deciso di proiettare nuovamente il video del presunto stupro

• Con la sfida tra Germania e Scozia stasera iniziano gli europei di calcio. L’Italia scenderà in campo domani contro l’Albania

• Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. Ha firmato un contratto di tre anni.

• Stefano Tacconi è stato sottoposto ieri una nuova operazione. L’ex portiere della Juve «è sveglio, lucido e asintomatico».

Titoli

Corriere della Sera: G7, tensione Macron-Meloni

la Repubblica: Il G7 si divide sull’aborto

La Stampa: Aborto, Macron gela Meloni

Il Sole 24 ore: Borse in caduta. Milano cede il 2,18%

Il Messaggero: «Asset russi: accordo storico»

Il Giornale: Macron boicotta il G7 dei successi

Libero: Ci ha rotto i macron

Avvenire: Le priorità dei Grandi

Il Secolo XIX: Aborto, è scontro Macron-Meloni

Il Manifesto: Ultimo spettacolo

Il Fatto: G7: Altri 50 miliardi a Kiev mentre Biden vaga nei prati

La Verità: Doppia trappola per la Meloni

Il Mattino: G7, l’asso della Meloni è l’Africa

il Riformista: La passerella

Domani: Kiev accordo per il prestito. Meloni «cancella» il diritto all’aborto

La Gazzetta del Mezzogiorno: Il patto di Borgo Egnazia

Leggo: La rivolta dei neolaureati

Il Gazzettino: Dazi UE alle auto cinesi, è scontro

Il Dubbio: G7, sull’aborto è scontro tra Roma e Parigi

Il Giorno: Aiuti a Kiev ma è scontro sull’aborto

L’Opinione: Argentina, assalto al parlamento