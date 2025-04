 Giornata Regionale dei Cammini: dall'11 al 13 aprile alla scoperta dell’Antica Trasversale Sicula

08/04/2025 10:00:00

Tre giorni a passo lento (o in sella a una bici), tra paesaggi mozzafiato e testimonianze storiche, per vivere la Sicilia autentica. È questo lo spirito della Tre Giorni della Trasversale Sicula, in programma l’11, 12 e 13 aprile 2025, in occasione della Giornata Regionale dei Cammini Siciliani.

Un’occasione imperdibile per chi desidera staccare dalla routine e immergersi nel cuore dell’isola, in compagnia di altri viandanti e ciclisti, lungo un tratto dell’Antica Trasversale Sicula, tra le province di Calatafimi-Segesta, Vita e Salemi, nel trapanese.

Un viaggio tra natura, storia e accoglienza

Il percorso, lungo circa 16 km distribuiti su tre giornate, è pensato per essere accessibile a tutti, in un mix perfetto di esplorazione, cultura e condivisione. Si partirà venerdì 11 aprile dal suggestivo Parco Archeologico di Segesta, dove alle 15:00 è prevista una visita gratuita guidata tra le rovine dell’antica città elima.

Dopo la visita, il cammino proseguirà verso Calatafimi Segesta, per poi ripartire sabato 12 in direzione del caratteristico paese di Vita. La terza e ultima tappa si concluderà domenica 13 aprile a Salemi, tra strette vie, piazze assolate e il calore tipico delle comunità locali.

A supportare l’iniziativa, completamente gratuita, ci sono le Pro Loco, le Amministrazioni Comunali e i volontari del percorso, che ogni anno rendono possibile questo cammino all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione territoriale.

Camminatori e ciclisti: un’unica avventura

Novità del 2025: la partecipazione ciclistica organizzata dall’ASD Etna Sport, che sabato e domenica guiderà un gruppo di biker lungo lo stesso itinerario, con partenza da Marsala. Un’opportunità in più per vivere l’esperienza da un’altra prospettiva, pedalando tra colline e paesi antichi.

Un’esperienza per pochi

Per garantire un’atmosfera intima e coinvolgente, i posti sono limitati a 50 partecipanti. Chi vuole unirsi al cammino può iscriversi scrivendo a trasversalesicula@gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp ai contatti indicati nella locandina ufficiale. Chi partecipa potrà scegliere se dormire in strutture convenzionate (elencate sul sito della Trasversale Sicula) oppure vivere l’esperienza più autentica e spartana del pernottamento in tenda, grazie all’ospitalità dei Comuni coinvolti.

Un cammino che è molto più di una passeggiata

La Tre Giorni della Trasversale Sicula non è solo un’escursione: è un’occasione per incontrare, condividere, scoprire. Per camminare tra passato e presente, tra l’anima più profonda della Sicilia e il desiderio di custodirla, passo dopo passo.

Il programma

Venerdì 11 aprile:

- ore 15:00, incontro dei partecipanti al Parco archeologico di Segesta. Accoglienza

dei camminatori e visita del Tempio dorico e delle altre aree archeologiche.

- ore 18:00, trasferimento alla Biblioteca comunale per la Proiezione del pluripremiato

docufilm “Antica trasversale sicula – il cammino della dea madre” del regista

Francesco Bocchieri.

- A seguire una cena frugale a cura dell’Amministrazione e della Pro loco locale.

- Trasferimento privato presso Palasegesta (in tenda) o B&B per pernottamento (costo a

carico privato).

Sabato 12 aprile:

- ore 08:00 raduno dei partecipanti in Piazza Cangemi a Calatafimi-Segesta e inizio del

trekking urbano.

- ore 11:00 partenza dei camminatori per il Comune di Vita.

- ore 14:00 circa arrivo e accoglienza dei camminatori da parte della Pro Loco Vitese e

dell’Amministrazione comunale.

- Sistemazione negli alloggi privati o in tenda.

- ore 16:00 inizio del trekking urbano.

- Cena in agriturismo (costo a carico privato, su prenotazione).

Domenica 13 aprile:

- ore 09:00 raduno dei partecipanti e partenza per il Comune di Salemi.

- ore 12:00 arrivo e accoglienza dei camminatori da parte della Pro Loco Salemi e

dell’Amministrazione comunale. Trekking urbano. Rinfresco finale.

Per info e iscrizioni in bici, è possibile contattare Massimiliano al 340 0672175.