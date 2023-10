Marsala e i rumor sui possibili candidati alla poltrona di Sindaco nel 2025

27/10/2023 08:30:00

Politikòn Zôon. È la celeberrima definizione dell'uomo quale "animale politico" e in quanto tale portato per natura a unirsi ai propri simili per formare delle comunità. "È evidente che lo Stato esiste per natura e che l'uomo è per natura animale politico... e più di tutte le api e di ogni animale vivente in società. Perchè la natura nulla fa invano: ora l'uomo, solo fra gli animali, ha il logos, la ragione. E il linguaggio vale a mostrare l'utile e il dannoso, sicchè anche il giusto e l'ingiusto, perchè questo è proprio degli uomini rispetto agli altri animali: l'aver egli solo il senso del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto", è questo il pensiero di Aristotele, espresso nel trattato la 'Politica'.

Nel 2020 i marsalesi hanno indicato in Grillo, il soggetto idoneo ad esercitare il ruolo, regalandogli una maggioranza 'bulgara' a sala delle Lapidi. Dopo tre anni il suo operato è considerato carente - perifrasi- rispetto alle istanze primarie della città, sulla pulizia, sicurezza, decoro urbano e servizi piu efficienti quali trasporti, idrico, edilizia scolastica e viabilità. Tra meno di due anni si tornerà all'urne, in ragione di ciò la città agogna ad un'alternativa capace di rispondere ai bisogni citati.

Se la costruzione di una soluzione diversa è in corso non è dato sapere. Rumors raccontano di Nicola Fici come un possibile nuovo abitante di quartiere spagnolo della coalizione di centrosinistra, sempre della stessa area potrebbe ambire alla carica Linda Licari o un'altra donna conosciuta, stimata ed ex assessora di Trapani, Andreana Patti.

Per il centrodestra, il primo cittadino attuale probabilmente spera in un bis. Un altro papabile è Sturiano, ma essendo il prototipo locale della specie, starà studiando il posizionamento più che d'aspirante sindaco a quello nuovamente di presidente del consiglio, portando in 'dono' i suoi mille e più consensi. Outsider Vito Milazzo, Eleonora Milazzo, molto più suggestivi Cavasino e Di Pietra. Con il vento in poppa FdI potrebbe indicare i cacciati, anche se non organici, ma vicini al partito Paolo Ruggieri o Michele Milazzo. Ironizzando: "un Milazzo è per sempre". A Capo Boeo è iniziata la ricerca del venturo Politikòn Zôon.

Vittorio Alfieri