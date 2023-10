 L'Asp di Trapani apre gli ambulatori di prossimità per il vaccino antinfluenzale

27/10/2023 10:00:00

In occasione della campagna di vaccinazione Antinfluenzale 2023-2024 è prevista l'apertura straordinaria di ambulatori vaccinali di prossimità su tutto il territorio provinciale. Lo ha disposto l'ASP di Trapani consentendo di poter fare il vaccino antinfluenzale, antipneumococco, e il vacvino anti-Covid 19 sia per adulti che per bambini.

Si prevede l'apertura di alcuni degli ambulatori secondo lo schema predisposto dal direttore dell'Uoc Sanità pubblica, Epidemiologia e Medicina preventiva Gaspare Canzoneri in orari e giornate in cui normalmente gli ambulatori risultano chiusi e cioè nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio e sabato e domenica mattina.

Questo il calendario e l'elenco degli ambulatori in provincia di Trapani fino a domenica 30 ottobre: