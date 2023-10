Grande Evento Frozen 10 anni di Magia da SuperToys a Strasatti per il 1° anno di apertura

28/10/2023 08:00:00

Lunedì 30 Ottobre dalle ore 16:00 per tutto il pomeriggio ci sarà una grande festa per il primo anno di apertura del negozio SuperToys che si trova sulla via Nazionale n. 355 Contrada Strasatti di Marsala . L'evento in collaborazione con iCantaParty porterà tanta musica, divertimento, gadget e sorprese ai bambini che potranno rivivere la magia di Frozen grazie alle mascotte ufficiali di Elsa e Olaf.

Per l'occasione il negozio di giocattoli avrà ancora in vigore la promozione 3x2 su tutta la merce, ossia acquistando tre prodotti a scelta, tra tutta la merce del punto vendita, il meno caro pagato verrà soltanto 1 euro. Ci saranno grandiose offerte sui prodotti Frozen; ed inoltre tutti i bambini avranno la possibilità di farsi una foto con i personaggi ormai entrati nel cuore di tutti.

Il negozio è pronto con tantissime novità del settore giocattoli, infanzia e neonato, dopo la stagionalità della scuola e cartoleria nel quale è stato presentato un assortimento mai visto delle migliori marche del settore. E per questi ultimi due mesi dell'anno ci sono tante attività già programmate per essere sempre altamente competitivi offrendo anche assortimento, qualità e novità continua dei prodotti pubblicizzati in tv e sui social.

Per il primo anno di apertura del negozio di giocattoli è stato scelto come soggetto Frozen poiché il 2023 è l'anno del decimo anniversario dall'uscita del film campione di incassi nel quale si mettono in evidenza i temi della sorellanza e della scoperta di sé, rispetto al classico modello Disney, fino ad allora, di un principe protagonista. Temi che sono stati premiati dai risultati ancora migliori dei precedenti con l'uscita successiva del secondo film.

Inoltre fin dall'apertura del negozio non si è mai fermata la raccolta fondi per sostenere le attività solidali del territorio, grazie al contributo per le confezioni regalo che i clienti danno. Le attività saranno costanti e continueranno fino a Natale, ci sono già in programma nelle prossime settimane altri eventi tutti da seguire.

L'obiettivo prefissato per il SuperToys di Strasatti è quello di ampliare sempre più la cerchia dei clienti, desiderosi di vivere esperienze !

SuperToys - giochi e giocattoli ma non solo…