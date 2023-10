Marsala, la campagna elettorale del Sindaco Grillo a Sappusi

28/10/2023 06:00:00

Panem et circenses. Siamo sempre fermi lì. Dai romani ad oggi. E così fa il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo che, nel tentativo di risalire dai bassifondi della popolarità, oggi si concede agli abitanti del rione popolare di Sappusi. A loro l'Amministrazione Comuale di Marsala offirà panem et circenses: un rinfresco e poi il cabaret dialettale di Maurizio Favilla. E in più, il solito comandamento: fare passare l'ordinario (il decoro e la pulizia) per straordinario, eccezionale.

L'appuntamento di oggi, 27 Ottobre, a Sappusi è stato preceduto da un'altra manovra di marketing politico: l'invio di una lettera del Sindaco agli abitanti del quartiere. In quel testo, il Sindaco Grillo elenca tutte le cose fatte da lui a Sappusi in questi anni, con qualche omissione. Il Sindaco si autocelebra per la pulizia del verde pubblico e delle strade in questi giorni - in vista della festa di questa sera - ma i cittadini sono i primi a sapere che si tratta di uno spot e che il quartiere, purtroppo, tornerà ad essere pieno di problemi già da lunedì...

Il Sindaco, nella sua lettera, annuncia per l'ennesima volta l'avvio dei progetti per la riqualificazione del parco di Salinella, sempre più abbandonato, e di un progetto per creare delle villette, sedici, al posto della scuola Lombardo Radice. Sono progetti finanziati dal Pnrr, per un importo di circa otto milioni di euro. Gli è finita bene che non ha fatto un ippodromo, come invece a Scacciaiazzo ...

Stasera, quindi, annuncio delle opere, mangiata, musica e cabaret. Il tutto molto anni '80. Ma i riferimenti di certa politica sono quelli. Da lunedì tutto torna come prima, con l'unico baluardo rappresentato dal centro sociale, e dalle tante attività che lì si svolgono, in un quartiere, che, secondo le ultime indagini della Procura della Repubblica, sembra diventato uno dei centri nevralgici dello spaccio della droga in città. Per non parlare del problema dell'occupazione abusiva delle case popolari, che riguarda direttamente il Comune e l'inerzia dell'amministrazione nel far rispettare la legalità.

Il tour del Sindaco nei quartieri popolari marsalesi non è stato un gran successo finora. In via Istria, l'atmosfera è stata surreale. Le famiglie che volevano ballare, il capo ufficio stampa del Comune a fare da presentatore, il Sindaco che ha fatto tutto un comizio con la Giunta chiamata sul palco ed i consiglieri della zona.

A Sappusi, in questi giorni, Grillo si fa fotografare mentre controlla gli operai alle prese con la pulizia straordinaria del quartiere, ma i cittadini non sono affatto contenti: "La pulizia andrebbe fatta con regolarità, non ad anni alterni" si lamentano. Così come arrivano segnalazioni di verde pubblico abbandonato da diverse parti della città, segno che, per fare bella figura in questi giorni a Sappusi, magari, si è trascurato il resto della città.