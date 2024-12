 San Vito Lo Capo: Forza Italia più forte con l'adesione di tre amministratori 

13/12/2024 17:00:00

Forza Italia continua a rafforzarsi in Sicilia con nuove adesioni significative da parte di amministratori locali. Nel Comune di San Vito Lo Capo, hanno ufficialmente aderito al partito il Vice Sindaco Giuseppe Catalano, la Presidente del Consiglio Comunale Rossella Polisano e il Consigliere Comunale Dario Cardella.

Marcello Caruso coordinatore regionale degli azzurri in Sicilia e Toni Scilla coordinatore provinciale, accolgono con soddisfazione queste nuove adesioni, sottolineandone l’importanza per il radicamento del partito nel territorio.

"L’ingresso di amministratori di esperienza e competenza conferma come Forza Italia sia sempre più un partito capace di attrarre nuove energie, portatrici di idee e capacità nella gestione delle amministrazioni locali. Questo rafforza la nostra possibilità di essere vicini ai cittadini e di lavorare concretamente per lo sviluppo delle comunità siciliane", ha dichiarato Caruso.

Caruso ha inoltre ribadito il ruolo centrale di Forza Italia nello scenario politico: "Forza Italia si conferma sempre più come il partito di riferimento per i moderati, per chi si riconosce nei valori liberali e popolari, e per tutti coloro che credono in una politica costruttiva, orientata al lavoro concreto e alla soluzione dei problemi."

Per Toni Scilla "l’adesione di amministratori di spessore, come quelli di San Vito Lo Capo, testimonia il crescente consenso e la capacità del partito di attrarre anche nel territorio trapanese, figure politiche di alto livello, pronte a contribuire con impegno e passione al progetto politico di Forza Italia."