Marsala, oggi al Teatro Sollima la pianista Sara Cianciullo

29/10/2023 00:00:00

Dopo i recenti successi degli ultimi due concerti della 2^ parte della Stagione concertistica dell’accademia L. Van Beethoven, con l’esibizione del pianista Pedro Casals (8 ottobre) e del Trio Musica vagabonda (15 ottobre), che hanno registrato il sold out, il terzo appuntamento in programma, oggi, domenica 29 ottobre vedrà sul palco la pianista Sara Cianciullo, che presenterà un programma di alta intensità espressiva con le Ballate di Brahms, la Sonata op. 31 n.2 “La Tempesta” di Beethoven e la Sonata Op. 14 n. 2 di Prokovfiev.

Sara Cianciullo, compie gli studi musicali, Cum Laude, al conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino conseguendo il Diploma Accademico di II Livello in Pianoforte solistico. Si è esibita in Italia e all’estero (Palace Wilanow e Istituto italiano di cultura di Varsavia, “Syggros’ Open Amphitheatre”, Poros, Grecia; MJC di Fontaines Saint-Martin, Lyon; Fundaciòn A. Segovia, Linares ed altri), attualmente è docente di Pianoforte ed ha tenuto Masterclasses (Querceto International Piano Festival & Masterclasses – Querceto, Pisa).

Dopo la laurea in Filosofia Cum Laude presso l’Università degli studi di Salerno, ha conseguito un Dottorato di Ricerca (PhD) in Studi Umanistici Transculturali, presso l’Università degli Studi di Bergamo. Coniuga le sue competenze di musicista e umanista prendendo parte attiva in conferenze di musica e filosofia e convegni di filosofia sia in qualità di pianista che di relatrice.

I prossimi concerti (si svolgeranno sempre di domenica alle ore 18 nei giorni):

29 ottobre – Sara Cianciullo (pianista)

12 novembre – Duo Provenzani-Barbini (violoncello e pianoforte)

19 novembre – Vincenzo Pavone (pianista)

26 novembre – Trio Minardi-Zincone (flauto-pianoforte-voce recitante)

03 dicembre – Carmen Sottile (pianista)

17 dicembre – Martina Cascio (voce e la sua band)