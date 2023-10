Mazara, conclusa la 12^ edizione di "Blue Sea Land"

30/10/2023 19:40:00

La 12° edizione del Blue Sea Land si conclude con un bilancio assolutamente positivo per una cinque giorni ricca di eventi con convegni, tavole rotonde, show-cooking, presentazione di libri e spettacoli. Grande soddisfazione, a pochi giorni dalla conclusione della manifestazione, da parte degli organizzatori ed, in particolare, del presidente del Distretto della Pesca di Mazara del Vallo – Crescita Blu, Nino Carlino che ha ricevuto delle note di apprezzamento dai rappresentanti del Governo nazionale come l’on.le Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri che ha inviato una lettera in cui si legge “Un appuntamento tradizionale, che sono lieto si svolga anche quest’anno con il patrocinio del Ministero degli Esteri. Un’iniziativa alla quale va il mio apprezzamento per il grande merito di valorizzare le potenzialità degli ecosistemi mediterranei e le opportunità di cooperazione tra l’Italia e i Paesi della regione, temi prioritari per questo Governo".

Sull’iniziativa interviene anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, on.le Adolfo Urso, che scrive “Ancora una volta a Mazara del Vallo insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Ministero dell’Agricoltura e alla Regione Siciliana, date il via a un grande evento in grado di attrarre operatori internazionali e promuovere momenti di scambio costruttivo attraverso vari incontri e approfondimenti. La Blue Economy è centrale per lo sviluppo del Paese che in 70 anni di storia repubblicana, grazie a questo Governo, ha visto l’istituzione di un Ministero dedicato al mare così da concentrare competenze e iniziative utili al settore…".

Durante la 12° edizione del BSL si sono realizzati ogni giorno in diversi luoghi come il Teatro Garibaldi, lo stand Blue Events di Piazza della Repubblica, lo stand Dipartimento regionale della Pesca mediterranea, lo stand del Dipartimento regionale Attività Produttive, la Sala Bruna, la Sala Asilo dei Corridoni, la Galleria Sicilia, una serie di convegni, tavole rotonde ed incontri sulle attuali tematiche relative alla Bioeconomia e Crescita

Start up della manifestazione è stato il convegno dedicato al Granchio Blu, la “macchina da guerra dei mari”. Tra i presenti all’incontro tra i tanti Luca Sammartino, assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Girolamo Turano, assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, Nino Carlino, Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu – COSVAP, Alberto Pulizzi, Dirigente Generale del Dipartimento della pesca Mediterranea, le tematiche trattate sono state sugli effetti ecologici dell’invasione del granchio blu e prospettive di gestione, le dinamiche di invasione del granchio blu- stato dell’arte e predizioni future a cura di Guillaume Marchessaux, dell’Università di Palermo, ed ancora le azioni del GFCM sul Granchio Blu a cura di Fabio Fiorentino, dell’IRBIM CNR Mazara del Vallo. A fine convegno sono stati consegnati ai rappresentanti della piccola pesca siciliana le nasse per pescare il grnachio blu che sono state acquistate dal Distretto della Pesca con fondi del progetto Blue Adapt, e la degustazione del Granchio Blu.

Blue Sea Land - International Blue Economy Expo si basa all’insegna di partenariati internazionali con importanti nomi del mondo scientifico e culturale. Con questa premessa la manifestazione ha voluto guardare alle attività connesse all’economia blu in un’ottica di sostenibilità e di sistema che trascende i confini territoriali perché il mare sia legame tra i popoli e motore di una prosperità condivisa. Attraverso conferenze di alto livello e una fiera multietnica, la manifestazione ha avuto come unico filo conduttore una piattaforma per rinnovare il dialogo tra i Paesi europei, africani e mediorientali nel tentativo di trovare soluzioni condivise a attività di comune interesse. Blue Sea Land è stata così un’occasione unica per attuare collaborazioni su diversi fronti con la partecipazione di numerose autorità governative, rappresentanti diplomatici, funzionari di Organizzazioni Internazionali, distretti marittimi e agroalimentari nazionali e mediterranei, ricercatori e operatori economici, tra questi solo per citare alcuni nomi Sébastien Foumane - Ambasciatore del Camerun a Roma, Onipatsa Helinoro Tianamahefa - Incaricato d’Affari del Madagascar a Roma, Alicia Bugeja Said - Parliamentary Secretary for Fisheries, Aquaculture and Animal Rights, Ministry for Agriculture, Fisheries and Animal Rights, Santos Álvaro - Ambasciatore del Mozambico a Roma, Nosipho Nausca Jean Ngcaba - Ambasciatore del Sudafrica a Roma, Fabrizio Saggio - Ambasciatore d’Italia in Tunisia, Davis Marapira - Viceministro delle Terre, dell’Agricoltura, della Pesca, dell’Acqua e dello Sviluppo Rurale (Zimbabwe). Tant’è che altro importante appuntamento in scaletta è stato con il convegno “Le Politiche di Pesca nei Paesi del Mediterraneo e dell’Africa” con i saluti di Luca Sammartino, Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Siciliana, con gli interventi di Alicia Bugeja Said, Parliamentary Secretary for Fisheries, Aquaculture and Animal Rights, Ministry for Agriculture, Fisheries and Animal Rights, Maria De Fátima Domingas M. Jardim, Ambasciatore dell'Angola a Roma, Ibrahim Kone, Incaricato d’Affari del Burkina Faso a Roma, Sébastien Foumane, Ambasciatore del Camerun a Roma, Santos Alvaro, Ambasciatore del Mozambico a Roma, Marwen Kablouti, Incaricato d’Affari della Tunisia a Roma (TBC), Patricia Chanda Chisanga Kondolo, Ambasciatore dello Zambia a Roma. Modera l’incontro Emilio Ciarlo, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e le conclusioni sono affidate a Ali Ifiye Ali, Viceministro della Pesca e dell’Economia Blu della Somalia, e a Mavis Hawa Koomson, Ministro della Pesca del Ghana. Lo scopo di Blue Sea Land è di mettere a sistema le esigenze dell’economia, la crescente pressione verso politiche più sostenibili e le raccomandazioni della più recente letteratura scientifica nel campo della pesca e dell’agricoltura al fine di promuovere un’azione sinergica verso una gestione più responsabile ed equa delle risorse della terra e del mare.

Il Blue Sea Land 2023 è stata l’occasione per discutere di innovazioni e cambiamenti tali da garantire un equilibrio tra le esigenze dell’economia, della società e dell’ambiente. A questo riguardo, alcuni temi previsti dal programma dei convegni hanno incluso la bioeconomia circolare, l’economia blu, la sicurezza marittima, la salvaguardia delle risorse del mare, la pianificazione spaziale marittima e costiera, l’agricoltura sostenibile, la sicurezza alimentare, le iniziative dei Paesi stranieri nei settori della pesca e dell’agricoltura sostenibile e molto altro. E’ stato realizzato un importante focus dedicato al "Piano del Mare in Italia" con presenti Riccardo Rigillo del MASAF, Fabio Termine sindaco di Sciacca, Salvatore Quinci sindaco di Mazara del Vallo, Raffaele Giardina comandante C.P. - G.C. Mazara del Vallo e Nino Carlino presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu. Tra i vari appuntamenti è stata realizzata una Tavola Rotonda organizzata allo Stand Dipartimento Regionale Della Pesca Mediterranea dedicato ai “Piani di Gestione Regionali verso Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” con la partecipazione di M. Cristina Mangano, Stazione Zoologica Anton Dohrn (Progetto Rete3Golfi), Fabio Fiorentino, CNR Mazara del Vallo, Sergio Vitale, CNR Mazara del Vallo, Teresa Romeo, Stazione Zoologica Anton Dohrn (Progetto Rete3Golfi), Gianluca Sara’, Università degli Studi di Palermo, Paolo Evola, Co.Ge.P.A. Castellammare del Golfo, Nino Accetta, Co.Ge.P.A. Portorosa, Annalisa Spano’, Co.Ge.P.A. Catania, Piero Gianquinto, Co.Ge.P.A. di Trapani. Blue Sea Land è anche eventi e spettacoli tant’è che è stata anche attuata la Realizzazione della Cittadella di Protezione Civile Autosufficiente con la dimostrazione Uso dei Mezzi e Attrezzature in dotazione alla Protezione Civile. Allo stand MASAF ha attirato il numeroso pubblico grazie al Laboratorio Ludico Creativo dedicato ai bambini con il progetto Kit for Fish mentre a Piazza della Repubblica allo stand Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana è stato realizzato con grande successo il Laboratorio Creativo del Riuso dei Rifiuti.