Trapani, il sindaco e la giunta incontrano i cittadini di Villa Rosina

02/11/2023 22:00:00

La Giunta Tranchida incontra i cittadini di Villa Rosina e illustra i progetti in corso. Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e gli assessori Barbara, Guaiana, Pellegrino, Vassallo e Virzi, hanno partecipato ad un incontro pubblico con i cittadini di Villa Rosina.

Tra i temi trattati, quello delle opere di urbanizzazione a Villa Rosina, con il finanziamento perso di quasi 4 milioni di euro e Tranchida che dà la responsabilità alle precedenti Amministrazioni, visto che non sarebbe stato rispettato il termine dei 180 giorni stabilito nel decreto del 2004 per la realizzazione del progetto.

“Abbiamo scoperto tardi questa gravosa eredità dalle precedenti amministrazione - ha detto Tranchida - ma non ci siamo arresi e abbiamo avviato un nuovo progetto, che prevede un costo di 5 milioni di euro, che è stato presentato alla Regione e siamo in attesa del finanziamento”.

Tranchida ha anche annunciato che entro novembre gli uffici del Comune di Trapani completeranno il progetto del secondo stralcio e che, nello stesso mese, sarà realizzato il progetto di illuminazione. Ha inoltre discusso delle nuove regole per il servizio autospurgo, che offrirà agevolazioni ai cittadini senza fognatura.

“L’obiettivo è sempre garantire trasparenza e servizi efficienti per i cittadini di Trapani - ha affermato Tranchida - . Inoltre, presto la ZES costruirà una nuova strada di collegamento per il traffico pesante, che sarà vitale per la città con l’espansione del porto. Questo, di fatto, modificherà lo scorrimento veloce: dal nostro punto di vista andrebbe classificata come strada di valenza intercomunale con oneri in capo alla Regione od Anas. Questa opera potrebbe portare alla costruzione di un sovrappasso pedonale per collegare le due parti di Villa Rosina”.

Il sindaco ha infine ribadito il suo impegno verso i cittadini e ha invitato al dialogo con tutti nonostante ancor oggi registra animosità e strumentalizzazioni elettorali. “La democrazia richiede il confronto con tutti - ha concluso - . La campagna elettorale è terminata, ma il nostro impegno verso i cittadini continua. Abbiamo avuto un mandato chiaro: realizzare il programma di governo. Nello stesso, riguardo Villa Rosina, sono tre gli obiettivi: primo e secondo stralcio della rete fognaria e sovrappasso pedonale ed è quello che faremo”.