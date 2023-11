L'Asp di Trapani compra servizi giornalistici sull'Ansa per 6800 euro

02/11/2023 16:53:00

6800 euro. E' l'importo stanziato dall'Azienda Sanitaria Provinciale per pubblicizzare la propria attività tramite la redazione dell'agenzia di stampa Ansa.

Con trattativa diretta, il commissario Spera, che resterà in carica fino a Febbraio 2024, ha dato l'incarico all'Ansa per la scrivere articoli sull'attività dell'ente, comprese quattro video interviste, per "fornire un’informazione di servizio che mette in evidenza le attività dell’ASP di Trapani, quale punto di riferimento per tutto ciò che riguarda il settore della sanità pubblica nella Provincia".

In particolare la spesa, per cinque mesi, è così divisa:

€. 3.264,00 oltre IVA al 4% per la fornitura dei notiziari;

€. 3.568,50 oltre IVA al 22% per la realizzazione e alimentazione della rubrica “In collaborazione con l’Ufficio Stampa dell’ASP di Trapani” all’interno del canale ANSA SICILIA.

La spesa in realtà sale a 7.740 euro, perché la differenza della somma, l'Asp conta di utilizzarla per continuare il servizio anche per Gennaio 2024.