Da SuperToys c’è il mese scontato del Color Friday

Arriva Novembre e porta tanta convenienza da SuperToys sulla via Nazionale n° 355 Contrada Strasatti di Marsala, nei locali dove era la concessionaria Opel Mondo Auto. Il mese più conveniente dell’anno per comprare tutto quello che si desidera con lo sconto del 25% su tutta la merce in negozio dal 2 al 30 Novembre.

“Non perdete l’occasione sugli articoli più richiesti, come Barbie, su tutti quelli in pubblicità televisiva e sui social, prodotti per l’infanzia, giocattoli delle migliori marche, offerte eccezionali ed un assortimento mai visto in un negozio superspecializzato”.

"Il nostro staff sarà lieto di accogliervi con un sorriso e farvi scoprire le tantissime novità, consigliandovi per il meglio e preparando un’emozione unica ai più piccoli, quando arriva loro un regalo SuperToys. Siamo sempre al fianco dei nostri clienti informandoli tramite la nostra pagina Facebook e chattando con loro tramite Whatsapp con il numero dedicato, inviando consigli, offerte e foto dei nostri prodotti. “L’anno scorso abbiamo aperto questo nuovo negozio offrendo le migliori marche del settore come Giochi Preziosi, Famosa, Smoby, Trudi, Hasbro, Mattel, Chicco, Clementoni, e tantissime altre… con prezzi altamente competitivi anche rispetto ai marketplace online” – dice il titolare Antonino Radosta Chinzi “e grazie all’impegno di tutto lo staff possiamo dire che la nostra offerta per gli ultimi mesi dell’anno non ha eguali, ringraziando tutti i clienti che ci hanno premiato con i loro acquisti fin dall’apertura”.

Informiamo inoltre dell’evento organizzato per l’ultimo Venerdì del mese, quel 24 Novembre che storicamente è la data del Black Friday; per la gioia di genitori e bambini saranno presenti le mascotte di Barbie e Batman, in collaborazione con ICantaParty, che vi faranno rivivere momenti gioiosi con tanta musica, divertimento e spettacoli con i fenomeni del momento.

Il negozio, che dista soltanto 8 minuti da Mazara del Vallo e 10 minuti da Marsala, con un comodo parcheggio esclusivo, è pieno di idee e permette un’esperienza di acquisto completa, con un grande assortimento delle varie tipologie di articoli trattate, dai giocattoli in legno, peluche, prima infanzia, Tuc Tuc, Tiny Love, passeggini, borse fasciatoio, ma anche cancelleria, il tutto scontato del 25% fino al 30 Novembre. Si, perché da noi la convenienza non è solo per un periodo limitato, vale per tutto il mese.



SuperToys… sempre un’offerta avanti!