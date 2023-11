Degustazioni enologiche, aperitivi letterari e concerti. Tutti gli eventi del weekend 

11/11/2023 06:00:00

In cerca di qualcosa da fare nel fine settimana? Ecco una selezione di eventi da Alcamo a Marsala,

passando per Erice e Trapani, tra degustazioni enologiche, concerti, mostre e aperitivi letterari:

ALCAMO - Dal 9 al 12 novembre, Alcamo sarà la capitale siciliana del vino, ospitando la rassegna "Sicilian Wine Weekend" dedicata alle migliori produzioni enologiche della Sicilia Occidentale. Il programma include masterclass, cooking show, degustazioni guidate, libri, musica e spettacoli in diverse location del centro storico, come l'Auditorium del Collegio dei Gesuiti, piazza Ciullo e il corso Stretto.

Tra gli eventi principali, c'è un convegno in ricordo di Marisa Leo, vittima di femminicidio nel settembre scorso. Le attività includono masterclass con chef di fama, cooking show, e un convegno. Sul Corso Stretto, tre punti di degustazione offrono i migliori vini dell'Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale in abbinamento a specialità locali.

L'Auditorium del Collegio dei Gesuiti ospita eventi che includono dialoghi, degustazioni di vini e incontri con autori. Piazza Ciullo sarà animata da musica d'autore e spettacoli comici, tra cui un concerto di Mario Venuti e uno di cabaret di Giovanni Cacioppo. La partecipazione a molti eventi è gratuita o su prenotazione.

MARSALA - Domenica 12 novembre, alle ore 18 al Teatro Sollima di Marsala

il quarto appuntamento della seconda parte della Stagione Concertistica promossa dall’Accademia L. Van Beethoven. Ad esibirsi il prestigioso Duo Luca Provenzani – Fabiana Barbini (violoncello – pianoforte).

MARSALA - Sabato 11 novembre, presso la Biblioteca sociale Otium, in via XI Maggio, 106, Achille Sammartano presenta "In tutta onestà Edizioni Area Navarra," un romanzo di formazione sulla generazione dei millennials. Il costo di partecipazione è di €5 con calice di benvenuto, mentre l'ingresso è gratuito per i possessori di Bibliocard. Per informazioni e adesioni, contattare tramite WhatsApp al numero 333777176.

ALCAMO E CALATAFIMI SEGESTA - Il 12 novembre si terranno diversi eventi in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. In piazza Ciullo ad Alcamo e alla Biblioteca di Calatafimi Segesta, ci saranno screening glicemici e valutazioni del piede diabetico dalle 9:00 alle 13:00. Nel pomeriggio, alle 16:30, si terrà un convegno sulla patologia presso la biblioteca di Calatafimi Segesta.

GIBELLINA - Da sabato 11 novembre al 21 gennaio 2024 sarà allestita al Museo delle Trame Mediterranee, presso Fondazione Orestiadi, la mostra "Roba Stagnata - Antiche ceramiche di Burgio", con opere inedite realizzate dalle botteghe maiolicare di Burgio tra la fine del XVI e il XVIII secolo. La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica, con orari dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. La visita è inclusa nel biglietto di ingresso al Museo delle Trame Mediterranee, con un costo di €6 (ridotto €4). Per ulteriori informazioni, è possibile contattare info@orestiadi.it o chiamare il numero 092467844.

ERICE - La Fondazione Ettore Majorana di Erice, fondata e presieduta dal fisico Antonino Zichichi, celebra sessanta anni di impegno nella promozione della Scienza e della Pace. L'evento, patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si svolgerà sabato 11 novembre presso l'Istituto Blackett San Domenico di Erice. Alla celebrazione parteciperanno esponenti istituzionali, scienziati internazionali e il presidente della Fondazione Zichichi. Durante l'evento, sarà presentato il nuovo Manifesto di Erice, un documento che amplia l'originale Manifesto del 1982, sottoscritto da più di 90 mila scienziati.

TRAPANI - Il pellegrinaggio della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa nella diocesi di Trapani: sabato 11 novembre in Parrocchia Sacro Cuore di Gesù: alle 9 Lodi mattutine. Alle 10,30 la Concelebrazione Eucaristica con i Sacerdoti con Benedizione e distribuzione delle medaglie della Madonna. Alle 16.30 Incontro con i ragazzi della catechesi e gli scout. Alle 17.30 Trasporto gioioso della statua della Madonna alla Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice, partecipa l'Unitalsi. Alle 18 la Celebrazione Eucaristica con imposizione e consegna delle Medaglie della Madonna. La chiesa rimarrà aperta per la preghiera fino alle 23. Domenica 12 novembre, 32° domenica del Tempo Ordinario. Nella parrocchia Maria SS. Ausiliatrice: alle 09,15 preghiera del S. Rosario. Alle 09,45 Celebrazione Eucaristica con Benedizione e distribuzione delle medaglie della Madonna. Nella parrocchia. Sacro Cuore di Gesù: alle 11 Celebrazione Eucaristica con imposizione e consegna delle medaglie della Madonna e infine, il Saluto alla Madonna della Medaglia Miracolosa.

MARSALA - Il Centro di Riabilitazione CSR di Marsala ospita la 44ª edizione della Mostra Ornitologica Città di Marsala, organizzata dall'Associazione Ornitologica Lilybetana 2012 in collaborazione con la Federazione Ornicoltori Italiani e il Raggruppamento Ornicoltori Siciliani. L'evento si svolgerà nel salone del Centro CSR, in Contrada San Silvestro 452/A, sabato 11 novembre dalle 9 alle 20 e domenica 12 novembre dalle 9 alle 18. L'inaugurazione avverrà sabato 11 novembre alle 9, con la presenza di circa 100 allevatori provenienti da tutta la Sicilia. La premiazione degli esemplari avrà luogo domenica 12 novembre dalle 11 e coinvolgerà diverse categorie, tra cui Canarini di colore, Canarini di forma e posizione lisci, Canarini arricciati, Fringillidi di varie specie, Estrildidi, pappagalli delle categorie Ondulati e Psittacidi, oltre a tortore e Turachi.

TRAPANI - Presso il Museo regionale di Trapani "Agostino Pepoli," è possibile visitare la mostra "Wolfgang Hüber. Un argentiere tedesco a Trapani (1764-1780)," curata da Lina Novara e Pietro Messana. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 28 gennaio 2024. Al Museo diocesano di arte contemporanea "San Rocco" di Trapani è aperta la mostra intitolata “Silenzio”, che presenta opere che emergono dal silenzio interiore dell’artista Stefano Gianquinto. L’esposizione è aperta dal giovedì alla domenica dalle 18.00 alle 20.00, con ingresso libero.