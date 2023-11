11/11/2023 06:00:00

Esiste il "mal d'Africa". Ma esiste il mal di Sicilia? Ne parliamo con lo scrittore e giornalista Francesco Terracina, autore di un libro dal titolo, appunto, "Mal di Sicilia", pubblicato da Laterza. E' lui uno degli ospiti della puntata di questa settimana di "Seguirà rinfresco" la rubrica culturale di Tp24, a cura di Marco Marino: «Attrazione e avversione: tra questi due sentimenti cresce il mal di Sicilia. Ne sono affetti isolani e stranieri, chi fugge per necessità e chi approda per caso sul triangolo compreso tra Capo Lilibeo, Capo Peloro e Capo Passero. Su questo triangolo galleggiante come una foglia nel Mediterraneo tutto è dicibile e la realtà si guarda bene dal misurarsi con il caos che la governa.»

Spazio anche al "Controdizionario della lingua italiana", pubblicato da Graziano Gala per Baldini+Castoldi. Cosa ci succede quando siamo stranieri di una lingua? Quando le sue parole ci si appoggiano in bocca spinose, lontane e scollegate da petto, testa e stomaco? Una lingua si può certamente imparare a usare: in una lingua altra si può sognare, perfino. Se però di quella lingua ci sentiamo prigionieri, affittuari costretti a soggiornare in una casa della quale siamo ospiti indesiderati, come fare, in quella lingua, a vivere, a sorridere, a innamorarci? Se una lingua non diventa capanna aperta a tutti, cosa accadrà alle prime piogge? Come faremo a chiederci aiuto? Duecento alunni di nazioni, luoghi e prospettive lontane, duecento nuove parole che parlano di origini, desideri e di tentativi di un dialogo comune: ché se una lingua non serve a comprendersi, allora che razza di lingua è? Partendo da queste necessità gli alunni del Marisa Bellisario di Inzago, una scuola professionale della retrovia lombarda, hanno indagato le parole che ciascuno si porta in petto, chiedendo di partire da quelle per costruire un vocabolario comune e inclusivo: una cartina dei nord e dei sud del mondo e della nazione, morali e del cuore.

La puntata di Seguirà rinfresco si è aperta con un omaggio al Centro Ettore Majorana di Erice, che oggi compie 60 anni. Ne abbiamo parlato con il professore Antonio Zoccoli. Sull'esperienza internazionale del centro di Erice, vi invitiamo a leggere questo altro nostro articolo.

Ecco la puntata di Seguirà rinfresco.