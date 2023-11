Scippo in centro a Trapani. Prende il telefonino dal borsello di un uomo e scappa

15/11/2023 18:25:00

Uno scippo è stato messo a segno nella zona del centro storico di Trapani. Vittima, un uomo – ex allenatore di basket – preso di mira, secondo il suo racconto, da un giovane extracomunitario che poi si è dileguato.

La vittima si stava recando al distributore automatico di via XXX Gennaio, quando è stato avvicinato dallo scippatore. Questi prima gli ha chiesto una sigaretta, poi del denaro.

Mentre l’ex allenatore gli stava dando una moneta per il caffè, il giovane, con fare fulmineo, si sarebbe impossessato del telefonino cellulare, sfilandolo dal marsupio. Refurtiva in mano è fuggito in direzione della via Mercè. Al derubato non è rimasto altro da fare che recarsi in questura per sporgere denuncia.