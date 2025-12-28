Sezioni
Cronaca
28/12/2025 20:27:00

Marsala: motociclista investe un agente della Polizia Municipale a Porta Mazara e scappa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-12-2025/1766950419-0-marsala-motociclista-investe-un-agente-della-polizia-municipale-a-porta-mazara-e-scappa.jpg

Momenti di forte tensione nel centro di Marsala. Poche ore fa, nella zona di Piazza Matteotti (Porta Mazara), un agente della Polizia Municipale è stato investito da una moto di grossa cilindrata durante un intervento di controllo.

 

Quattro agenti erano impegnati nel servizio di di vigilanza in piazza, quando hanno tentato di fermare un motociclista che, con la sua moto, stava creando disturbo tra i cittadini presenti. Durante le fasi dell’intervento, per cause ancora in corso di accertamento, uno degli agenti è stato travolto dalla moto.

 

Il vigile ha riportato ferite che hanno reso necessario l’immediato trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”, dove è stato sottoposto alle cure del caso.

 

Sono attualmente in corso le indagini per identificare il motociclista, che si è allontanato dopo l’impatto. La Polizia Municipale ha ringraziato pubblicamente i cittadini per la collaborazione e la solidarietà dimostrata nell’immediatezza dell’episodio.

 

Ennesimo episodio che non fa che accrescere la preoccupazione dei cittadini quando passeggiano tra le vie del centro. 



