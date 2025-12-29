I fatti del 2025: a Marsala un anno di violenza, tra aggressioni, risse e paura

29/12/2025 06:00:00

Il 2025 verrà ricordato a Marsala come uno degli anni più difficili sul fronte della sicurezza urbana. Un anno scandito da aggressioni improvvise, risse violente, accoltellamenti, vandalismi e incendi dolosi. Episodi che non si sono concentrati in un solo periodo, ma che hanno attraversato l’intero calendario, con un picco evidente nei fine settimana e durante le grandi ricorrenze, quando la città si riempie di giovani, famiglie e turisti.

Il centro storico, cuore della movida, ma anche le periferie e il litorale, sono diventati teatro di episodi che hanno alimentato una crescente sensazione di insicurezza. Non singoli fatti isolati, ma una sequenza continua che ha sollevato interrogativi profondi sulla capacità di prevenzione, sul controllo del territorio e sulle risposte delle istituzioni.

L’aggressione con il machete: l’episodio simbolo

Il punto di non ritorno arriva nella notte tra il 10 e l’11 gennaio 2025. Ettore, 19 anni, viene aggredito alle spalle in via Cammareri Scurti, nel pieno centro storico di Marsala, a pochi passi dalla Chiesa Madre. Un colpo di machete alla testa, sferrato senza alcun motivo reale, solo per uno scambio di persona dopo una rissa avvenuta poco prima in un locale. Ettore rischia di morire. Viene soccorso dalla madre, infermiera del 118, che denuncia pubblicamente ritardi nei soccorsi, difficoltà logistiche e una cronica carenza di personale sanitario e di forze dell’ordine. Le sue parole scuotono la città: secondo i dati informali del 118, risse e aggressioni non sarebbero eventi sporadici, ma frequenti, con richieste di intervento anche tre o quattro volte a settimana. L’arresto dell’aggressore, avvenuto giorni dopo grazie alle telecamere di sorveglianza, non placa le polemiche. L’uomo, già coinvolto in altri episodi violenti, viene posto ai domiciliari. Per molti cittadini è il simbolo di una giustizia percepita come lenta e inefficace.

Risse continue: dal centro alle piazze

Nei giorni e nei mesi successivi, la violenza non si ferma. Sempre a gennaio, una nuova rissa esplode in Piazza Caprera, tra i giochi per bambini. A febbraio una ragazza viene aggredita in Piazza del Popolo, perde i sensi, finisce in ospedale. A marzo, la fondatrice di una biblioteca sociale, Barbara Lottero, racconta pubblicamente la sua aggressione dopo un tentativo di scippo: «Mi sono sentita sola nella mia città».

Sempre a marzo, un giovane guineano viene brutalmente aggredito alla stazione ferroviaria in un episodio a sfondo razzista. Insulti, spray urticante, calci e pugni. La vittima finisce a terra, sbatte la testa sull’asfalto. L’aggressore è un minorenne con numerosi precedenti.

A Strasatti, a fine marzo, arriva anche un accoltellamento in pieno pomeriggio. Episodi che mostrano come la violenza non sia più confinata alle ore notturne o ai luoghi della movida.

Birgi e il litorale: la notte diventa un incubo

Con l’arrivo della primavera e dell’estate, la violenza si sposta anche verso il mare. A Birgi, nella zona dei locali frequentati da giovani, una notte di maggio si trasforma in un incubo: ragazzi inseguiti con coltelli, un’auto distrutta, ragazze incinte costrette a fuggire a piedi. Un arresto, ma anche la consapevolezza che episodi simili si erano già verificati nei giorni precedenti.

Il culmine arriva a Ferragosto. Prima sulla spiaggia dello Sbocco, poi in strada, esplode una maxi rissa. Sedie, bottiglie, ombrelloni usati come armi, spray urticante, auto danneggiate. Tre feriti, sette pattuglie, tre ambulanze. Scene di panico, famiglie barricate in casa, voci incontrollate che parlano di sparatorie.

Una violenza annunciata, secondo i residenti, dopo episodi simili avvenuti già nella notte di San Lorenzo.

Autunno caldo: vandalismi, incendi e nuove risse

Nemmeno l’autunno porta tregua. A settembre una violenta rissa in Piazza della Repubblica manda in ospedale diversi giovani. A ottobre un sabato notte da incubo: risse in via Cammareri Scurti, auto vandalizzate in zona Porticella, e un incendio doloso distrugge la pescheria Crimi all’Antico Mercato. Il sindaco Massimo Grillo condanna duramente gli episodi e promette azioni concrete, controlli rafforzati, utilizzo delle telecamere. Ma sui social monta la rabbia: «Ogni weekend lo stesso copione», scrivono i cittadini.

Dicembre: la violenza entra nella quotidianità

A dicembre, la violenza sembra ormai normalizzata. Un uomo viene colpito al volto con una bottiglia rotta mentre rientra a casa in via Mazara. Denti rotti, punti di sutura, shock. Poche ore dopo, una rissa in via Stefano Bilardello coinvolge più persone, con l’intervento congiunto di Polizia, Carabinieri, Esercito e 118. E pochi giorni dopo, ancora una rissa, in pieno giorno, nella stessa strada. Il messaggio che passa è inquietante: non esistono più orari sicuri, né luoghi davvero protetti.

Una città che chiede risposte

Il 2025 lascia a Marsala una ferita profonda. Non solo per il numero degli episodi, ma per la loro continuità, per la sensazione diffusa che la violenza non sia più un’eccezione ma una costante. I cittadini chiedono più controlli, prevenzione, presenza reale dello Stato sul territorio. Chiedono che le promesse non restino parole.

Perché una città che vive nella paura, soprattutto nei suoi spazi di socialità, è una città che perde se stessa. E Marsala, oggi più che mai, sembra chiedere di tornare ad essere un luogo dove uscire la sera non significhi correre un rischio.



