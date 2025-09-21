Sezioni
Cronaca
21/09/2025 11:07:00

Marsala, violenta rissa in Piazza della Repubblica: feriti diversi giovani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2025/1758445864-0-marsala-violenta-rissa-in-piazza-della-repubblica-feriti-diversi-giovani.jpg

Altro sabato sera di violenza e paura nel cuore del centro storico di Marsala. In piazza della Repubblica, luogo di ritrovo per centinaia di giovani e famiglie, si è consumata l’ennesima rissa che ha trasformato una serata di svago in momenti di tensione.

Secondo le prime ricostruzioni, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi: da un lato alcuni giovani marsalesi, dall’altro alcuni immigrati. Le parole hanno lasciato presto spazio alle mani e ai calci, con scene di violenza sotto gli occhi attoniti dei passanti e dei clienti dei locali della piazza.

 

Il bilancio è di diversi feriti, tanto che è stato necessario l’intervento di due ambulanze del 118, che hanno trasportato i coinvolti al Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Nessuno dei ragazzi sarebbe in pericolo di vita, ma le condizioni di alcuni hanno richiesto cure immediate.

 

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

 

La rissa di sabato è l'ennesimo episodio che da tempo continuano a verificarsi periodicamente, generando forte preoccupazione tra i cittadini.



