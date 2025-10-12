Marsala: incendio distrugge la pescheria Crimi all'Antico Mercato. Il video

12/10/2025 08:39:00

Un incendio di natura dolosa, ha distrutto nella notte la pescheria Crimi, all’interno dell’Antico Mercato di Marsala. Le fiamme hanno completamente devastato il locale commerciale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, e i carabinieri di Marsala.

Il titolare dell’attività, Daniele Crimi, nonostante la distruzione del suo locale, ha espresso la volontà di non arrendersi: “Non mi arrendo e lavoro per riaprire al più presto la mia attività”.

Indagini in corso per capire se l’incendio sia collegato a intimidazioni, per accertare le cause e risalire ai responsabili.



