Cronaca
12/10/2025 08:39:00

Marsala: incendio distrugge la pescheria Crimi all'Antico Mercato. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-10-2025/1760251190-0-marsala-incendio-distrugge-la-pescheria-crimi-all-antico-mercato.png

Un incendio di natura dolosa, ha distrutto nella notte la pescheria Crimi, all’interno dell’Antico Mercato di Marsala. Le fiamme hanno completamente devastato il locale commerciale.

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, e i carabinieri di Marsala.

 

Il titolare dell’attività, Daniele Crimi, nonostante la distruzione del suo locale, ha espresso la volontà di non arrendersi: “Non mi arrendo e lavoro per riaprire al più presto la mia attività”.

 

Indagini in corso per capire se l’incendio sia collegato a intimidazioni, per accertare le cause e risalire ai responsabili.

 

 



