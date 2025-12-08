8 Dicembre: il punto sull'Ue, iniziata Atreju, ovazione per Lady Macbeth

08/12/2025 07:30:00

E' l'8 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

La comunanza di visione tra Russia e USA, a spese dell'UE, e la prima alla Scala le notizie principali dei giornali italiani di oggi. La crisi politica legata ai molti casi di corruzione avvicinano sempre più le elezioni anticipate in Spagna. La nuova strategia degli USA per l'Europa, e i colloqui tra Merz e Netanjahu sui giornali tedeschi. La vittoria del mondiale di F1 del britannico Norris, e lo Stato che incoraggia ad iscriversi ai sindacati, dopo le liti tra laboristi e sindacato, al centro della pagine dei quotidiani inglesi. L'ex jihadista Ahmed al-Charaa ha imposto il suo potere autocratico sulla Siria, e la rinascita di Notre-Dame su Le Figaro. In Irlanda, che ospita la sede in Europa di molte big tech, si aspettano che queste resistano alle crescenti restrizioni normative. Meno richieste di adozione, e la triste vita in Algarve sul portoghese Publico. Ancora palestinesi ammazzati, riporta Arab News. L'incendio e i morti a Goha sui giornali indiani. Sempre tensione tra Cina e Giappone.

• A che punto è l’Unione Europea dopo il documento americano che la considera (quasi) una nemica: le reazioni in Italia, la lite Borghi-Crosetto per i 310 milioni di armi acquistate dagli Stati Uniti, i giovani tedeschi che manifestano contro il servizio di leva e l’Afd, la centrale di Chernobyl che potrebbe ricominciare a perdere radioattività per il bombardamento russo

• Si è alzato il sipario su Atreju, la manifestazione di Fratelli d’Italia giunta alla 26esima edizione: nei primi due giorni, dopo il taglio del nastro da parte di Arianna Meloni, si è parlato molto della grande assente Elly Schlein, difesa dal sindaco di Roma Gualtieri. Un ostaggio rapito il 7 ottobre ha raccontato il suo dramma. Oggi alla kermesse romana è atteso Gianfranco Fini



• Una lunga ovazione ha coronato la Lady Macbeth firmata Šostakóvič che ha aperto la stagione lirica della Scala. Quest’anno il rito ambrosiano è stato disertato dalle maggiori cariche dello Stato. Tra il pubblico, Mahmood e Achille Lauro

• In Sudan le formazioni ribelli hanno attaccato con i droni una scuola e poi i soccorritori giunti sul luogo: ci sono 80 morti, 43 dei quali bambini.

• Toma Taulant, 41 anni, è riuscito a scappare dal carcere milanese di Opera calandosi da una finestra con le lenzuola: è un mago delle evasioni, questa era la sua quarta

• Ad Acilia Lorenzo Vitali, 30 anni, ha ucciso a martellate la nonna Gabriella e ferito gravemente il compagno della madre. Poi è fuggito ma è stato catturato a Roma

• Una donna di 78 anni ha strangolato la figlia disabile di 47, poi con la stessa corda si è impiccata. Aveva perso il marito e non riusciva ad assistere la congiunta. È accaduto a Corleone

• Lucia, una bambina di due mesi, è morta in un incidente stradale in Piemonte, sbalzata dall’auto della madre, che era alla guida. Una ragazza di 16 anni, invece, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Roma

• Due escursionisti sono precipitati da un dirupo in Carnia e sono morti sul colpo: erano andati nei boschi a raccogliere vischio per il Natale

• A Corticella, un quartiere di Bologna, tre giovani hanno circondato e aggredito un disabile di 52 anni. Poi sono stati messi in fuga dai passanti

• Un uomo che aveva aggredito con l’acido la ex è stato condannato a 3 anni dal gup di Verbania: la pena è stata ridimensionata perché la donna era riuscita a lavarsi con l’acqua prima che l’acido la sfigurasse

• Leonardo Maria Del Vecchio, uno degli eredi dell’impero dell’occhialeria Del Vecchio, ha offerto 140 milioni per l’acquisto di Gedi, la società che possiede Repubblica e La Stampa. Al momento, però, c’è un altro compratore in trattativa con John Elkann

• La Spagna e Hammamet restano i paradisi preferiti dai pensionati italiani che vogliono risparmiare sulle tasse e il costo della vita

• Lando Norris su McLaren è il nuovo campione del mondo della Formula 1. Deludente la stagione della Ferrari

• Tokyo è assediata da un eccesso di turisti che si ammassano in particolare nel mercato del pesce di Tsukiji. Le autorità stanno pensando di limitare gli accessi

• Alla consegna degli Ambrogini d’oro, andati quest’anno tra gli altri a Enrico Mentana, ha suscitato polemiche il premio al Nucleo radiomobile dei carabinieri, lo stesso al quale appartenevano gli inseguitori del giovane Ramy Elgami

• Una proposta di legge della Lega prevede regole più severe per concedere la cittadinanza agli stranieri nati in Italia

• Il premier israeliano Netanyahu ha fatto capire che non intende abbandonare la carica in caso venisse graziato. Ha poi detto che è vicina la fase 2 del piano di pace

• Sospetto omicidio a Vicenza: una donna di 49 anni è stata trovata senza vita in una pozza di sangue. Si indaga sulle cause della morte, mentre sono stati sentiti i medici accorsi sul posto, il compagno e il figlio della vittima

• I tre bambini della famiglia nel bosco restano per ora nella struttura che li ha accolti dopo la separazione dai genitori. Gli esperti che devono decidere se rimandarli a casa hanno chiesto tempo

• Antonino Pizzolato, ex campione olimpico dei pesi, rischia 10 anni di carcere per uno stupro di gruppo ai danni di una turista finlandese

• A Roma il primario di nefrologia del Sant’Eugenio è stato arrestato in flagrante dopo aver intascato da un imprenditore una mazzetta di 3 mila euro

• In Serie A il Napoli ha sconfitto la Juventus per 2-1 e guida la classifica. Pioggia di fischi per l’ex Spalletti che ora allena i bianconeri

• Il presidente della Fifa Gianni Infantino potrebbe pagare caro l’aver dato un premio per la pace a Donald Trump: in ballo c’è la sua riconferma nell’attuale ruolo

• Lionel Messi, a 38 anni, ha vinto lo scudetto di calcio Usa con la squadra del Miami

• Agli Europedi di nuoto gli atleti azzurri hanno ottenuto 20 medaglie, 9 delle quali d’oro: è un record

• Tra le lacrime Elodie ha annunciato che per un anno dovrà fermarsi. La cantante ha dato appuntamento ai suoi fan per il 2027

• Sono morti Enrico Celeghin, 63 anni, braccio destro del fondatore di PizzAut Nico Acampora, il musicista portoricano Rafael Ithier (99) e il fotografo inglese Martin Parr (73)





Titoli

Corriere della Sera: Asse Putin-Trump sull’Europa

la Repubblica: L’Europa sotto assedio

La Stampa: Asse Usa-Russia contro l’Ue

Il Sole 24 Ore: Colf e badanti, gli aumenti in busta paga

Il Messaggero: Ricerca / Roma superstar

Il Giornale: Il piano segreto del partito islamico

Leggo: Fuga dei giovani, conto salato

Qn: L’Europa sotto assedio / Mosca: "Siamo con Trump"

Il Fatto: Nessuno vuol governare a Kiev / Zelensky ha tre ministeri vacanti

Libero: Show anti-carabinieri / della sinistra per Ramy

La Verità: "Una legge per non indagare / chi si difende dai delinquenti"

Il Mattino: Strappo Usa-Ue, Mosca esulta

il Quotidiano del Sud: Verdi alla meta, con saggezza

Domani: Trump. Putin e i sovranisti interni / Ecco i nemici dell’Europa libera



